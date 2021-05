Ministrul Mediului, despre noi derogări pentru împuşcarea urşilor: Dacă există pericol la adresa vieţii umane, da, este obligaţia ministerului (VIDEO)

Ministrul Mediului, Tanzcos Barna, a declarat, pentru B1 TV, că dacă va fi nevoie, va susţine aprobarea de noi derogări pentru împuşcarea urşilor, în zonele în care vieţile oamenilor sunt puse în pericol de apariţia acestora.

El a susținut că "cel puţin în dosarele care s-au depus la minister sunt procese verbale clare, cu poze, de pagubă, de atac la animale, de atac la gospodării în zona respectivă".

"Doar în localitatea respectivă erau 22 de atacuri de urs în 2020. Sunt 1.000 în judeţul respectiv, în cinci ani, sunt 4.960 şi ceva de dosare depuse la gărzile forestiere în cinci ani”, a spus ministrul Mediului.

"Sunt foarte multe ONG-uri care au păreri, care exprimă puncte de vedere, dar nu au responsabilitatea intervenţiei şi apărării vieţii umane", a mai adăugat el.

Întrebat dacă ar dispune să semneze un ordin de împuşcare a unui urs, el a precizat că Ministerul Mediului are obligaţia de a proteja viaţa oamenilor.

"Dacă există pericol la adresa vieţii umane, da, este obligaţia ministerului, scrie în lege că ministerul trebuie să emită ordine de prevenţie şi de intervenţie. Este obligaţia legală”, a afirmat Tanczos Barna.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.