Ministrul Mediului, despre uciderea ursului Arthur de către Prințul de Liechtenstein: Sunt două anchete paralele. Nu doresc să mă antepronunț. Trebuie clarificat dacă ursul ucis este cel pentru care s-a emis ordinul de derogare (VIDEO)

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că în acest moment sunt în derulare două anchete cu privire la uciderea ursului Arthur, cel mai mare urs din România, de către prințul Emanuel de Liechtenstein. ”Nu doresc să mă antepronunț și să influențez în niciun fel anchetele”, a spus oficialul guvernamental, precizând că este foarte important să se stabilească dacă ursul ucis este cel pentru care a fost emis un ordin de extragere

”În România, în momentul de față, legislația permite doar cotele de intervenție și cotele de prevenție. Cotele actuale sunt doar de intervenție, cele de prevenție încă n-au fost emise deși legislația prevede de anul trecut, din luna mai.

Ceea ce s-a întâmplat în județul Covansa face obiectul unor anchete. S-au demarat două anchete paralele. O anchetă este derulată de Garda Națională de Mediu, a doua anchetă, de Garda Forestieră. (...) Cele două anchete sunt în curs. Nu doresc să mă antepronunț și să influențez în niciun fel anchetele. De aceea, nu mă voi pronunța cu privire la documentele care sunt, în momentul de față, în verificare de către cele două entități.

Voi face referire la Ordinul emis de Minister pe data de 17 februarie, un Ordin de derogare care permite extragerea unui exemplar de urs din fondul respectiv de vânătoare. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial, iar executarea este sarcina asociației de vânătoare. Verificarea modului în care este pusă în practică această derogare se face de cărtre agențiile județene și de către Garda forestieră din regiunea respectivă.

Ceea ce trebuie stabilit foarte clar în această anchetă este dacă s-a respectat legea cu privire la derularea operațiunii de extragere. În același timp, trebuie clarificat și demonstrat fără dubiu dacă ursul recoltat este cel pentru care s-a emis ordinul de extragere.

Eu aștept să primesc raportul oficial și în momentul în care vom avea acest raport, vă vom prezenta concluziile”, a declarat Tanczos Barna.

