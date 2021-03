Ministrul Mediului: Fac apel la cetățeni să folosească aplicația ”Inspectorul pădurii”. Oamenii care surprind un transport ilegal de lemne pot să sune și la 112 (VIDEO)

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, face apel la români să își instaleze aplicația ”Inspectorul pădurilor” prin care pot semnala eventualele transporuri ilegale de lemne.

Prezent miercuri seară în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, oficialul guvernamental fost intrebat dacă există un control mai clar al tăierilor de păduri.

”Facem o monitorizare foarte exactă și detaliată și eu primesc în fiecare dimineață raportările pe Sistemului Informaţional Integrat de Urmărire a Materialului Lemnos (SUMAL) și văd comparația cu 2020, 2019, 2018. Putem spune că materialul lemnos urmărit prin SUMAL 2.0 este cu 25-30% mai mare decât materialul lemnos urmărit prin SUMAL 1.0, ceea ce înseamnă că sunt mult mai multe transporturi introduse în SUMAL 2.0 și că avem un control mult mai riguros. Recunosc că zi de zi avem un procent de 1-1,4% de avize introduse greșit. (...) Acestea sunt ratele de rateuri. (...) Eu cred că în momentul în care rata de succes al unui soft care urmărește aceste tranzacții este de 98,9%, putem spune că pe urmărirea trasabilității transportului pe drumurile publice, avem un succes cert”, a spus ministrul Mediului.

Tanczos Barna a explicat ce instrumente au la dispoziție cetățenii care cred că au observat un posibil transport ilegal de lemne.

”Avem acest instrument la dispoziția populației, «Inspectorul pădurii». Avizele online cu poze la fiecare camion, traseul GPS care apare după terminarea traseului transportului nu au niciun rost dacă instrumentul «Inspectorul pădurii» nu este folosit. Este o aplicație care se descarcă pe telefon din magazinele online și se introduce în această aplicație numărul mașinii încărcate cu lemn. Dacă acel camiom este în sistem și este un transport legal, îmi spune sistemul.

În momentul în care cineva introduce un număr de camion în «Inspectorul pădurii» și nu se găsește în baza de date, trebuie să sune la 112 și va fi redirecționat către Poliție. Dacă nu folosește «Inspectorul pădurii», poate să sune pur și simplu la 112, să comunice numărul de camion sau remorcă, așeaptă până este verificat acel număr în baza de date de către specialiștii Ministerului și în cazul în care a surprins un transport nelegal, apelul este transferat la Poliție. Sistemul funcționează și fac un apel către toți cetățenii (să-l folosească – n.r.)”, a mai spus Tanczos Barna.

