Ministrul Mediului, despre ursul lăsat să agonizeze pe șosea timp de 16 ore: ”Este inuman să lași un animal să agonizeze atât timp cât nimic din lege nu te împiedica să intervii” (VIDEO)

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat duminică, în cadrul Știrilor B1 TV, că în cazul ursului care a fost lovit sâmbătă seară de o mașină pe un drum din Harghita, primii care ar fi trebuit să intervină sunt jandarmii. În realitate însă, autoritățile și-au pasat responsabilitatea, astfel că duminică dimineața ursul se afla pe șosea, în agonie.

Alexe a subliniat că în acest de cazuri nu este nevoie de vreo derogare de la Ministerul Mediului.

„În aceată situație, legislatia este foarte clară. Atribuția de intervenție este a Jandarmeriei și a medicilor veterinari. Ei ar fi trebuit să intervină din primul moment, astfel încât să-l tranchilizeze, să-l ia de acolo, să-i facă analizele și după asta să spună dacă trebuia să beneficieze de îngrijiri medicale sau ceea ce considerau eu.

Noi suntem în teren cu toate instituțiile care țin de Ministerul Mediului și monitorizăm situația. În dimineața asta am sunat la București, astfel încât să emitem și acel ordin pentru că autoritățile locale nu au făcut altceva în acest caz decât să paseze responsabilitatea de la unul la celălalt.

Nu este nevoie de derogare de la Mediu într-un astfel de caz și cred că este inuman să lași un animal să agonizeze atât timp cât nimic din lege nu te împiedica să intervii”, a declarat Alexe.

În acest context, ministrul a precizat că este nevoie de un recensământ al efectivelor de urși din România.

”Trebuie să facem un recensământ al efectivelor de urși din România astfel încât să vedem exact câți sunt și apoi să vedem care sunt măsurile pe care trebuie să le luăm ca să asigurăm condiții de viață prielnice în părdure, să nu mai fie nevoiți să iasă în drum sau să intre în curțile oamenilor”, a mai spus Costel Alexe.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.