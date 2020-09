Ministrul Educației, Monica Anisie, profesor de limba română, la Colegiul Tudor Vianu din Capitală, face apel la elevi să vină cu încredere la școală și să fie responsabili și prudenți, în contextul epidemiei de coronavirus. ”Oricare ar fi situația epidemiologică, (...) educația trebuie să continue”, a spus ministrul.Trei milioane de copii încep, luni, noul an şcolar, un an școlar atipic, desfășurat în condiții speciale, impuse în contextul epidemiei de coronavirus.

Ministrul Educației face apel la responsabilitate și prudență din partea elevilor: Mergeți cu încredere la școală

Întrebată ce mesaj are pentru elevi la începutul noului an școlar, Monica Anisie a răspuns: ”Să pășească cu încredere către școală. Această situație grea a arătat că avem nevoie de educație, de școală. Sunt copii care spun ccă vor la școală și iată că s-a împlinit și acest lucru, cu speranță că va fi bine și că se poate, se poate să facem lucrurile așa cum trebuie.

Dragi copii, mergeți cu încredere la școală, oricare ar fi situația epidemiologică, noi trebuie să ne concentrăm pe învățare, educația trebuie să continue în orice situații. Prin urmare, fiți responsabili, fiți prudenți, dar fiți și implicați”.

Monica Anisie: Să privim cu încredere, cu speranță și să îi lăsăm pe copii să se bucure de această primă zi de școală

Monica Anisie a avut un mesaj și pentru cadrele didactice.

"Colegilor mei le urez să aibă un an școlar cu împliniri, cu sănătate, cu implicare și le mulțumesc tuturor pentru tot ce au făcut în această vară. Au muncit și în timpul examenelor naționale, dar au făcut eforturi supraomenești atunci când au fost suspendate cursurile. Trebuie să recunoaștem că în atâția ani, deși am avut suspendate cursurilor și câte trei săptămâni din cauza viscolului, gripei, educația nu continua și copiii rămâneau acasă, izolați, fără să continue învățarea. Acum am arătat că se poate, prin suspendarea cursurilor am continuat învățarea în sistem online. Sigur, trebuie să ne perfecționăm, dar eu spun că începând cu acest an școlar, lucrurile vor arăta cu totul altfel, decât în perioada suspendării cursurilor în starea de urgență. Să privim cu încredere, cu speranță și să îi lăsăm pe copii să se bucure de această primă zi de școală", a spus Anisie.

Întrebată ce mesaj are pentru copii care încep acest an școlar fără tabletele necesare pentru cursurile online, ministrul a răspuns: ”Toți acei copii vor avea toate condițiile să-și continue învățarea. Ne străduim cât putem de mult în așa fel încât nimeni să nu aibă de suferit”.

Situația unităților de învățământ din România

12.423 de unități de învățământ din România încep noul an școlar în scenariul verde, cu toți elevii prezenți, fizic, la cursuri. În 4.915 unități de învățământ se aplică scenariul galben, cu prezența fizică la cursuri a preșcolarilor, a elevilor din ciclul primar și a celor din clasele a VIII-a și a XII-a și cu revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilordin celelalte clase de gimnaziu și liceu. Alte 263 de unități de învățământ încep noul an școlar în scenariul roșu, ceea ce înseamnă că toți elevii vor face cursuri online.

Potrivit declarațiilor făcute de ministrul Educației, la sfârșitul săptămânii trecute, ”există 106 cadre didactice spitalizate, 293 de cadre didactice aflate în carantină, care doresc să își desfășoare activitatea în sistem online, și 91 de cadre didactice care au intrat în concediu medical”.