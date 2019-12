Ministrul Muncii: ”Mă voi implica personal în a le transmite un semnal angajatorilor că persoanele cu dizabilități doresc să lucreze. Totul este să li se dea o șansă” (VIDEO)

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat marți, după o întâlnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Național al Dizabilității din România, că se va implica personal pentru a le transmite angajatorilor că există disponibilitate din partea persoanelor cu dizabilități pentru a se integra pe piața muncii.

”Am discutat despre nevoia de a încuraja pe piața muncii activitatea și deschiderea angajatorilor față de persoanele cu dizabilități. E o chestiune de atitudine. Mă voi implica personal în a le transmite un semnal angajatorilor că există disponibilitate, seriozitate, dorință din partea persoanelor cu dizabilități. Totul este să li se dea o șansă. Dacă nu încercăm să ne schimbăm atitudinea și continuăm să punem o etichetă pe aceste persoane, cu siguranță, vom dicuta la nesfârșit în semniarii despre ce bine ar fi ca persoanele cu dizabilități să lucreze.

Ei își doresc, cu un sprijin adecvat, care poate fi mai intens la început, dar poate scădea în timp. Un mic sprijin, dar mai ales cu o schimbare de atitudine, persoanele cu dizabilitați pot începe să lucreze, pot să capete demnitatea pe care o cer. Cer să fie tratați cu demnitate, să li se dea o șansă și nu este deloc imposibil”, a declarat Violeta Alexandru.

Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități este marcată în fiecare an la 3 decembrie.

