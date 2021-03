Ministrul Muncii anunță creșterea stimulentului de reinserție pentru părinții care se află în concediu pentru creștere a copilului / Explicațiile Ralucăi Turcan (VIDEO)

Ministrul Muncii Raluca Turcan a anunțat la finalul ședinței de Guvern de miercuri, că Executivul a adoptat, în primă lectură un proiect de lege care prevede creșterea stimulentului de reinserție pentru părinții care se află în concediu pentru creștere a copilului.

Potrivit proiectului, părinții care se întorc la serviciu înainte împlinirea vârstei de 6 luni a copilului ar urma să primească 1.500 de lei lunar, pe toată durata în care ar fi beneficiat de concediul pentru creștetea copilului.

”Al doilea proiect care surpinde o măsură activă de stimularea activității profesionale ține de creșterea stimulentului de reinserție de care beneficiază, în momentul de față, părinții aflați în concediul de creștere a copilului.

În momentul de față, dacă se întorc la muncă înainte de îndeplinirea perioadei de doi ani, primesc un stimul de 650 de lei pentru încă un an. Noi considerăm că o măsură de suplimentare a veniturilor, de scădere a riscului deprofesionalizării părintelui și, de asemenea, de susținere a angajatorului cu forță de muncă ar fi acoperită de o creștere a stimulului de reinserție la 1.500 de lei, care să fie acordat părinților care să fie acordat părinților care se reîntorc la muncă până la împlinirea vârstei de 6 luni a copilului, pe toată durata în care ar fi beneficiat de concediul pentru creștetea copilului.

Vorbim despre o măsură care aduce un spijin la bugetul statului întrucât orice creștere a ocupării în sistemul economic românesc are un impact pozitiv asupra economiei”, a explicat Raluca Turcan.

În aceeași conferință de presă, ministrul Munciii a vorbit și despre legea salarizării și despre chestiunea cumulului pensiei cu salariul în sistemul public.

S-a aflat ce bifează timişorenii pe declaraţie ca să dribleze carantina

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.