Ministrul Muncii, despre fetița luată cu mascații din casa unde a crescut: Ambasadorul Klemm m-a asigurat de toată colaborarea lui pentru a verifica starea copilului

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat că a discutat la telefon cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, cu privire la cazul fetiței din Baia de Aramă, care a fost luată de mascații din casa în care a crescut.

Budăi a precizat că diplomatul american l-a asigurat de toată colaborarea sa pentru a verifica starea în care se află fetița, iar luni vor avea o întâlnire în acest sens.

"Am trimis un mesaj către ambasada SUA să discutăm. Ambasadorul Klemm a fost de acord. Am avut o discuţie telefonică cu el şi m-a asigurat de toată colaborarea lui pentru a verifica starea copilului, să vedem că este în regulă şi să transmitem opiniei publice tot ce trebuie pentru a lămuri, a clarifica situaţia", a declarat Marius Budăi pentru Agerpres.

Ministrul Muncii a precizat și că la începutul săptămânii viitoare îi va prezenta premierului Viorica Dăncilă un raport cu privire la acest caz.

"Luni de dimineaţă o echipă mixtă compusă din reprezentanţi din Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţia Socială se va deplasa la DGASPC Mehedinţi şi Dolj pentru a întocmi un raport amănunţit cu ceea ce s-a întâmplat. Deja pe birou am un raport de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie cu evoluţia acestui caz începând din 2013, de când copilul a fost declarat ca şi copil adoptabil, raport care luni, la prima oră, va veni şi semnat şi doamna preşedinte a ANPDCA va fi al mine în birou. Voi lua acest raport şi mă voi deplasa la doamna prim ministru pentru a i-l prezenta în amănunt, după care mă voi deplasa la Ambasada Americii să discut cu domnul ambasador Klemm din nou şi să vedem pas cu pas, să putem clarifica această situaţie. Am luat legătura cu domnul ambasador Klemm ţinând cont că familia adoptatoare are dublă cetăţenie, şi română şi americană. Copilul este la familia adoptiva. Am solicitat domnului ambasador să clarificăm situaţia copilului, să ne asigurăm că acest minor are bune tratamente şi va a depăşi trauma emoţională prin care a trecut ieri", a mai spus Marius Budăi.

O fetiţă de 8 ani a fost luată cu forţa de poliţişti de lângă familia care a crescut-o ani de zile ca să fie trimisă în SUA, la o altă familie adoptivă.

Echipe de polițiști și de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Mehedinți au fost trimise în casa unei familii din Baia de Aramă pentru a o lua pe micuță care urmează să fie trimisă la un cuplu din SUA.