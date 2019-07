Ministrul Muncii, despre noua lege a adopțiilor: Vrem să ușurăm procedurile și să stimulăm adopția internă (VIDEO)

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a vorbit, luni, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, despre noua lege a adopțiilor, în contextul cazului Sorinei, fetița care a fost luată cu forța din casa asistenților maternali pentru a fi predată familiei adoptive.

Ministrul susține că noua lege prevede stimularea financiară a familiilor cu posibilități materiale reduse ca să adopte copii. Totul, pentru stimularea adopțiilor interne, spune Marius Budăi.

ADIO, CRISTI BORCEA! L-A PĂRĂSIT PENTRU UN PARTENER MAI TÂNĂR! NEBUNIE LA ÎNCHISOARE! IMAGINI INCENDIARE

”Să ușurăm procedurile, să mărim de la doi la cinci ani valabilitatea unei familii de a fi familie care are dreptul de a dopta. Am băgat astăzi în transparență decizională un nou sistem informatic pentru adopții. Este un sistem pe care ni-l dorim să-l implementăm, Ministerul Muncii în colaborare cu Ministerul Comunicațiilor, beneficiar fiind Agenția Națională de Protecție a Drepturilor Copilului, astfel încât transparentizarea decizie de la momentul prevenirii abandonului, până la momentul măsurii de protecție pe care o iei, până la deschiderea adopției și ulterior după deschiderea adopției și monitorizarea după adopție să fie toate într-un sistem informatic astfel încât și Ministerul Muncii, și Ministerul Afacerilor Interne, și alte instituții să aibă acces instantaneu la aceste date, să vadă ce se întâmplă cu acel parcurs al acelui copil.

ȘOC ȘI GROAZĂ LA MORMÂNTUL LUI RĂZVAN CIOBANU! FANII ȘI-AU FĂCUT CRUCE CÂND AU VĂZUT! ASTA DA APARIȚIE

Se pot da decontări dacă eu mă dintr-un județ în altul și vreau să fac câteva vizite de acomodare cu acel copil și sunt o familie care vreau să adopt, dar nu am o situație financiară foarte bună, pot deconta până la 200 de lei pe zi sau se pot deconta până la 1.500 de lei pe an, cheltuieli cu acomodarea copilului în noua familie. Toate acestea vin pentru a evita situațiile în care un asistent maternal își dorește să înfieze un copil, dar situația materială nu-i permite”, a explicat ministrul Muncii.

TRAGEDIA MOMENTULUI! A MURIT VIOREL! DIN PĂCATE A FĂCUT INFARCT! ROMÂNIA E ÎN STARE DE ȘOC

„Vrem să stimulăm adopția internă. Este un proiect depus de anul trecut, din septembrie, discutăm pe marginea lui și ne dorim ca la sfârșit de sesiune, să adoptăm un proiect foarte larg dezbătut”, a mai spus Marius Budăi.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.