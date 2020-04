Ministrul Muncii, despre stadiul plății șomajului tehnic: Peste 600.000 de angajați au fost sprijiniți prin această măsură (VIDEO)

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a făcut, vineri, o serie de precizări referitoare la plata șomajului tehnic. Până în acest moment, peste 600.00 de români au beneficiat de această măsură, a anunțat Violeta Alexandru, precizând că angajații care au de suferit în această perioadă pot deepune în continuare solicitări pentru plata șomajului tehnic.

”Acest mecanism îmbunătățit va fi pregătit să sprijine o situație limită care s-ar putea întâmpla după actuala perioadă a stării de urgență. Este important să internalizăm epertiza și procedurile necesare astfel încât România să fie capabilă să reacționeze rapid. (...) De la momentul luării deciziilor, până la prima evaluare, am constatat că România a reușit să gestioneze o măsură de sprijin în mod eficient care vine în sprijinul concret al românilor.

Peste 600.000 de români angajați au fost sprijiniți prin această măsură a șomajului tehnic. Din cererile depuse de alți profesioniști, peste 50.000 de profesioniști - PFA, întreprinderi familiale, contracte de drepturi de autor au fost benficiari, au primit sau primesc fonduri alocate prin șomajul tehnic”, a spus Violeta Alexandru, precizând că o primă parte din plăți a fost făcută în primele ziele ale lunii aprilie.

Ministrul Muncii a mai anunțat că la scurt timp după ce a fost făcută rectificarea bugetară, ”toate cererile care fuseseră prelucrate de ANOFM și ANEPIS au fost finalizate și plata a fost făcută în cursul zilei de astăzi (vineri – n.r.).

Violeta Alexandru a mai precizat că, până acum, peste 60% din solicitările primite pentru plata șomajului tehnic arată un grad satisfăcător de conformare cu prevederile legale.

”S-a comunicat mult cu solicitanții, a existat un permanent dialog între angajții AJOFM și cei ai AJPIS. Am încredere că în a doua etapă gradul de conformare va fi mult mai mare. (...) Chiar dacă nu se fac verificări în profunzime în această perioadă, cele două entități au avut nevoie să facă verificări primare minimale”, a precizat Alexandru.

Totodată, aceasta i-a îndemnat pe angajații să folosească platforma online pentru înregistrarea cererilor de șomaj tehnic, pentru a eficientiza astfel procesul.

Guvernul a aprobat în ședința din 15 aprilie proiectul de Ordonanță de urgență privind rectificarea bugetară. Cei mai mulți bani au fost alocați către Ministerul Muncii și cel al Sănătății.

”Sunt cele două ministere care primesc sume la această rectificare bugetară. Aici sunt cei mai mulți bani. Scopul acestei rectificări bugetare este de a pune bani la aceste ministere pentru a trece peste criza de sănătate și de a menține capacitatea de producție în economie”, a declarat atunci ministrul Finanțelor, Florin Cîțu.

Amintim că premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că inițiativa privind șomajul tehnic în cazul angajaților de la stat nu mai este de actualitate pentru că ”ne apropiem oricum de finalul stării de urgență” și oricum mare parte dintre bugetari, așa cum sunt medicii sau polițiștii, fac parte din linia întâi în lupta cu noul coronavirus.

