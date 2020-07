Ministrul Muncii propune șomaj tehnic pentru angajații unităților închise din cauza COVID-19. Ce presupune inițiativa

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, va propune în ședința de Guvern de miercuri după amiază, de la ora 17.00, șomaj tehnic pentru angajații unităților închise din cauza crizei COVID-19.

Mai exact, ministrul se referă la acele situații în care angajaţii sănătoşi îşi pierd temporar locul de muncă, din cauza închiderii companiei de către autorităţi, la depistarea unor focare de coronavirus.

„Miercuri, în ședința de Guvern, voi propune completarea actualului cadru legal, astfel încât și unităților închise pentru că s-au identificat focare să le acordăm șomaj tehnic. Cei care sunt bolnavi vor merge în tratament, iar cei care merg acasă vor putea beneficia (n.r. – de șomaj tehnic) în măsura în care va susţine şi Guvernul, până la redeschidere, dictată de autorităţile judeţene, de Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, în baza avizului, deciziei direcţiilor de sănătate publică”, a declarat Violeta Alexandru pentru B1 TV.

Inițiativa a venit după ce, în Brăila, o fabrică de confecții a fost închisă temporar de autorități, în urma depistării cu COVID-19 a mai mulți angajaţi.

Potrivit Ministrului Muncii, la începutul lunii iulie peste 100.000 de persoane continuau să se afle în şomaj tehnic.

Ministrul Muncii, despre responsabilitatea angajatorilor față de angajați

În ceea ce privește angajatorii, Ministrul Muncii susține că „trebuie să fie conștienți, că sunt patroni de cluburi, că sunt directori de firme de confecții, că sunt patroni de magazin de cartieri, toți acești oameni poartă responsabilitatea salariaților. Vreau să subliniez asupra rolului celui care administrează afacerea respectivă, spațiul respectiv din punct de vedere al sănătății clienților și al salariaților. Trebuie să facă un efort să verifice constant. Nu văd altă soluție. Alternativa este să închidă și în niciun caz Guvernul nu vrea să ajungă aici”, a punctat Violeta Alexandru.

Smiley iese în faţă şi spune ADEVĂRUL despre Andreea Esca!

Situația de pe litoral, prin ochii Ministrului Muncii

În ceea ce privește aglomerația de pe litoral, privită acum ca un posibil focar de infecție cu coronavirus, aceasta a precizat că, în urma vizitei efectuate recent, a observat că normele de siguranță nu sunt respectate, iar managerii cluburilor trebuie să dea dovadă de mai multă implicare în combaterea virusului.

„Poate că ați văzut, m-am gândit să merg pe litoral, acolo unde știu că în această perioadă este aglomerație în cluburi, și m-am dus cu un mesaj foarte civilizat. Am avut o discuție cu managerii respectivelor cluburi în care am văzut aglomerație. Mi-au explicat că fac toate eforturile și le-am spus că nu este de ajuns. Alternativa este să închidem aceste cluburi, ceea ce nu ne dorim, pentru că acest lucru înseamnă, pe de o parte, scăderea veniturilor angajaților, pe de altă parte închiderea unor locuri în care dacă s-ar respecta condițiile de distanță, oamenii s-ar putea relaxa, iar mulți dintre dânșii ne și spuneau în cluburile respective, să nu ne închideți că ne dorim spații... Înțelegem acest lucru – ce rugăm este ca fiecare să contribuie pentru asigurarea tuturor condițiilor de siguranță a sănătății, pentru că a nu contribui la acest efort înseamnă până la urmă un impact direct asupra veniturilor unor oameni. Personal, ca ministru al Muncii, am trăit cele mai intense momente în această perioadă”, a concluzionat aceasta.