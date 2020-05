Ministrul Muncii și cel al Externelor, audiați cu privire la situația muncitorilor români din străinătate. Violeta Alexandru: Aștept să se ridice starea de urgență ca să plec în Germania pentru a avea un dialog direct cu autoritățile (VIDEO)

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, și cel al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, au fost audiați, luni în comisiile de specialitate din Parlament, cu privire la situația muncitorilor români care au plecat la muncă în străinătate în contextul pandemiei de coronavirus.

Violeta Alexandru a declarat în cadrul Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială din Senat că muncitorilor români le-au fost puse la dispoziție toate informațiile necesare pentru a putea decide cum ar fi mai bine să procedeze.

„Pentru aceste agenții de plasare a forței de muncă, activitatea mea de verificare îmi arată că în unele situații au fost sesizate o serie de nereguli care au fost sancționate de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă. (...) Guvernul României a înțeles să se ocupe cu aceeași seriozitate de condițiile de muncă de aici, din România, și de plecarea celor care decid să plece să muncească în străinătate.

Înțeleg să mă achit de responsabilitatea de a verifica dacă se pleacă cu forme legale, în următorul fel: am făcut verificări atât în discuțiile cu Ministerul Muncii din Germania pentru a mă asigura că, din partea angajatorilor germani sunt chemați la muncă cu forme legale. Și sunt. Este dreptul românilor noștri să își negocieze contractul, nu pot fi obligați să lucreze prin agențiile de plasare a forței de muncă, dar le-am pus la dispoziție toate informațiile ca să decidă cum le este mai bine să procedeze. (...)

Aștept să se ridice starea de urgență ca să-mi pregătesc plecarea în Germania pentru a avea un dialog direct față de situația care mă îngrijorează și pe mine și pe care vreau să o verific personal: numărul de sesizări pe care le-am primit până în acest moment la ambasadă și consulate este foarte, foarte mic”, a declarat Violeta Alexandru.

La rândul său, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a prezentat un contract încheiat în Germania de un lucrător sezonier român.

"Acest contract este încheiat în română şi în germană, deci muncitorul are cunoştinţă în limba română despre conţinutul său. Este aplicabilă legea germană în materie. Sunt prevederi detaliate despre condiţiile de lucru. De exemplu, se vorbeşte despre o remuneraţie de 9,35 de euro pe oră pentru persoanele respective. Din informaţiile pe care le avem, rezultă că, indiferent cât lucrează, muncitorului sezonier îi este garantat salariul minim pe economie în Germania. Salariul minim pe economie în Germania, din informaţiile mele, este de 1.621 de euro, dar, în practică, media de câştig pentru un sezonier care lucrează pe un interval de timp de aproximativ 70 de zile poate să ajungă până la 8.000 de euro net, iar în medie este de 4.500 de euro net", a declarat Bogdan Aurescu.

În ultima perioadă, mai multe focare de COVID-19 au apărut în abatoare de pe teritoriul Germaniei, unde lucrează muncitori est-europeni, printre care și români.

Totodată, în luna aprilie, un muncitor român, plecat să recolteze sparanghel în Germania a fost infectat cu noul coronavirus și a decedat. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 57 de ani care ar fi contractat COVID-19 după ce a ajuns în Germania.

