Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că Guvernul va continua să asigure plata șomajului tehnic pentru angajații din domenii în care încă nu a fost reluată activitatea în contextul restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de coronavirus. O parte din banii pentru plata șomajului tehnic ar urma să fie preluate din fonduri europene. Totodată, Alexandru a precizat că, pentru a sprijini revenirea la serviciu a angajaților care au avut contactele de muncă suspendate în ultimele luni, Executivul va acorda un procent de 41,5% din costul salarial mediu brut, cu respectarea anumitor condiții.

În condițiile în care pandemia nu a trecut, Violeta Alexandru a precizat că în continuare va rămâne valabilă interdicția privind organizarea de spectacole cu un public mai mare de 500 de persoane, privind redeschiderea restaurantelor sau a centrelor comerciale cu o supăafață mai mare de 15.000 de metri pătrați.

”Din statisticile epidemiologilor, pandemia este, în acest moment, ținută sub control, dar criza nu a trecut în totalitate. De aceea, fac un apel către toți cei care revin la muncă să păstreze măsurile de prevenție, să aibă grijă de sănătatea lor și a celor cu care muncesc, să revină îmn activitate cu toate măsurile de protecție puse la punct.

Suntem conștienți că unele domenii trebuie să rămână închise. E vorba despre domenii în care activitatea presupune participarea unui public numeros și de aceea, rămânem, în continuare în sprijinul acestor domenii, prin continuarea șomajului tehnic. Este vorba despre activitățile de tip spectacole/concerte cu public de peste 500 de persoane, atât în spații descise, cât și închise. Orice fel de activitate de acest tip rămâne, pentru moment, interzisă. Este vorba și despre restaurantele cu spații închise, cu privire la care se menține măsura de restricție legată de permiterea accesului clienților în incintă. Alte exemple sunt mall-urile cu suprafață de peste 15.000 de metri pătrați, activitățile sportive de tip fitness, piscine în spații închise, sporturile de contact, grădinițele, creșele în care activitatea însemnă lucrul cu copiii și transportul aerian, până la deciziile ulterioare pe care le va anunța Guvernul. Pentru că aceste activități rămân închise, Ministerul Muncii oferă în continare sprijinul sub formă de șomaj tehnic pentru toți cei care desfășurau activități în aceste domenii și acum nu o mai pot face”, a spus Violeta Alexandru.

De altfel, precizări în acest sens au fost făcute recent și de către premierul Ludovic Orban.

Ministrul Muncii a explicat și în ce mod își propune Guvernul să sprijine firmele ai căror angajați revin la muncă după ce, în ultima prioadă, au fost în șomaj tehnic.

”Prioritatea noastră este să sprijim mediul economic, să-i sprijim pe angajați să revină în activitate. (...) Guvernul vine cu o măsură direct în sprijinul firmelor afectate de criză, prin acordarea unui procent de 41,5% din costul salarial al fiecărui angajat pe care anterior, angajatorul l-a avut în șomaj tehnic, deci i-a suspendat temporar contractul de muncă. Condiția minimă pe care am pus-o este ca repectivul angajat să fi fost 15 zile în această situație de suspendare temporară a contractului de muncă pentru a putea avea o continuitate în măsurile guvernamentale pe care le acordăm. Condiția pe care o solicitpm angajatorilor este să mențină relațiile salariale contractuale cu salariatul până la sfârșitul anului. Ca atare, după cele trei luni în care Guvernul acordă acest sprijin fix, în următoarele patru luni, angajatorul are obligația de a menține contractul de muncă activ cu respectiva persoană”, a mai explicat ministrul Muncii.

De asemenea, Violeta Alexandru a spus că o parte din fondurile pentru plata șomajului tehnic să fie acoperite din bani europeni.

”Am încercat să recuperăm acești bani din bugetul public pentru a-i disponibiliza pentru alte cheltuieli necesare, semând deja cu Ministerul Fondurilor Europene un contract de finanțare pentru ca o parte din fondurile din șomaj tehnic să fie preluate din fonduri europene. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pregătește acum ultimele proceduri în vederea accesării acestor fonduri, astfel încât, o bună parte din bugetul alocat acestui demers să fie acoperit din resurse europene disponibile României. (...) Am efectuat plățile din resursele naționale, dar mă bucur să văd că, prin mobilizarea ANOFM, redistribuim acum fondurile către bugetul de șomaj pentru alte măsuri de sprijin, pentru că o parte din bani deja îi recuperăm de la Comisia Europeană”, a mai declarat Violeta Alexandru.

În acest context, amintim că ministrul Muncii a spus, marți, în cadrul unei intervenții pe B1 TV, că Guvernul PNL are în intenție să mărească pensiile, dar procentul va depinde de încasările la buget.

