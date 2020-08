Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, dă asigurări că următoarele pensii vor fi plătite la timp și vor fi majorate. Într-o postare pe Facebook, aceasta acuză PSD că, „de dragul câștigului politic (...) s-ar bucura dacă întârzie livrarea pensiilor în septembrie” și precizează că pensionarii „nu merită zovonuri false”.

Ministrul Muncii, mesaj pentru pensionari: Următoarele pensii vor ajunge și mărite și la timp

”Vor ajunge la timp! Următoarele pensii vor ajunge și mărite și la timp. Aud că strategii PSD sugerează pregătirea liniei de atac contra Guvernului pe tema întârzierilor în plata pensiilor din luna septembrie. Ar cheltui oricât ca să câștige politic și speră că nu va funcționa, până la capăt, mobilizarea pe care am făcut-o. Cu o mână de oameni serioși din CNPP cărora le mulțumesc pentru tot efortul din aceste zile! De dragul câștigului politic, PSD s-ar bucura dacă întârzie livrarea pensiilor în septembrie.

Vom duce lucrurile cu bine până la final! Pensiile vor ajunge la timp. Pensionarii nu merită nici zvonuri false, nici minciuni despre pensiile din septembrie. Merită respect! Respectul se câștigă prin seriozitate. (...)

Sunt într-o permanentă legătură la nivelul conducerii Poștei și văd că se implică punându-și la punct ultimele detalii.

Îi rog pe poștașii care le (mai) spun pensionarilor că nu vor primi pensiile la timp, să rămână angajați serioși. Am cunoscut mulți angajați serioși în Poștă. Celor care au intrat în campanie electorală sau celor care sunt obișnuiți să nu aibă încredere, le spun că #sepoate face treabă și în administrație sau în companiile de stat. Cu seriozitate, în fiecare zi - nu din când în când - și cu un autentic spirit de echipă”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru: Următoarele pensii vor ajunge și mărite și la timp

CUM arată BĂIATUL lui Petre Roman și al Silviei Chifiriuc! Petruş are 11 ani. CU CINE CREDEȚI CĂ SEAMĂNĂ? (FOTO)

Premierul Ludovic Orban: Creșterea punctului de pensie de 14% este maximul cât am putut să realizăm

Premierul Ludovic Orban a declarat recent că majorarea cu 14% a punctului de pensie este valoarea maximă pe care bugetul o poate suporta în acest moment.

Întrebat, vineri, la Timișoara, de ce nu se respect legea care prevede majorarea pensiilor cu 40%, șeful Guvernului a răspuns: „Orice lege poate fi modificată prin altă lege sau prin ordonanță de urgență. Noi am modificat această lege prin ordonanță de urgență, am inclus creșterea pensiilor cu cât este posibilă astăzi, adică creșterea punctului de pensie cu 14%, în OUG privitoare la rectificarea bugetară. Nu cred că își imaginează vreun român că dacă noi am fi avut bani la dispoziție să creștem pensiile cu 40%, nu am fi mărit pensiile cu 40%. (...) Creșterea punctului de pensie de 14% este maximul cât am putut să realizăm și orice om cu scaun la cap poate să înțeleagă că atunci când iei decizia legată de pensii, de salarii, de alocații în sectorul public este o decizie care te obligă la cheltuieli și în 2021, și în 2022, și în 2023. Orice cheltuială trebuie să fie previzionată în funcție de perspectivele de evoluție economică”.

Klaus Iohannis: Categoriile cele mai vulnerabile nu trebuie să plătească nota de plată pentru epidemie și recesiune

La rândul său, președintele Klaus Iohannis a precizat că alocațiile și pensiile trebuie majorate pentru că persoanele vulnerabile nu trebuie să suporte nota de plată a crizei economice provocate de epidemia de coronavirus. Șeful statului a subliniat însă că veniturile vor fi crescute în limita permisă de buget, iar în momentul în care economia o va permite, vor fi luate în calcul și alte majorări.

"Nimeni nu și-a dorit această epidemie, absolut nimeni nu și-a dorit o criză economică, dar aceasta a venit. Aici suntem. Evident că toată lumea îșii dorește să câștige mai bine, însă pentru a fi posibil trebuie să existe acești bani. Nu e posibil să împarți bani care nu există. Eu am spus de la început că nu putem să avem o situație în care categoriile cele mai vulnerabile să plătească nota de plată pentru epidemie și recesiune. Și atunci, cu toate că marea majoritate a economiștilor a repetat că nu se pot mări pensiile și alocațiile, am cerut soluții pentru a fi majorate, atât cât se poate, și iată că au venit cu soluții, majorare etapizată, iar majorarea punctului de pensie se realizează totuși. Este o majorare atât cât s-a putut acum”, a declarat Klaus Iohannis.