Ministrul Sănătății a donat sânge: Am făcut-o cu gândul la pacienţii care, în aceste momente, au nevoie de transfuzii pentru a supravieţui

Noul ministru al Sănătăţii, Ioana Mihăilă a donat sânge, vineri, la Centrul de Transfuzie Sanguină din Capitală. Ea susține că a făcut acest gest cu gândul la pacienţii care, în aceste momente, au nevoie de transfuzii pentru a supravieţui.

”Astăzi am donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Capitală. Am făcut-o cu gândul la pacienţii care, în aceste momente, au nevoie de transfuzii pentru a supravieţui. Am făcut-o şi pentru că se apropie Paştele şi urmează patru zile libere pentru noi, dar nu şi pentru pacienţii din spitale, iar centrele de transfuzii au nevoie să fie pregătite şi să poată ajuta. Fiecare dintre noi poate dona sânge şi salva 2 vieţi”, a scris Ioana Mihăilă, pe Facebook.

„A, da, e ministrul aici? Nici nu am ştiut. Şi ce credeţi, contează asta? Ce dacă e ministru? Eu acelaşi lucru îl fac pentru toată lumea, că e ministru sau nu”, a mărturisit o asistentă, potrivit Agerpres.