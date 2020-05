Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a vorbit despre concluziile pe care le-a tras după primele zile de relaxare a resticțiilor, odată cu trecerea României de la starea de urgență, la starea de alertă.

În contextul în care românii s-au înghesuit la granițe, au petrecut cu prietenii toată noaptea de sâmbătă, au ieșit la plimbare fără să poarte mănuși și mască și fără să respecte distanțarea socilă, ministrul a declarat că se așteaptă la o creștere a numărului de îmbolnăviri în următoarea perioadă, ceea ce va atrage întărirea măsurilor de siguranță.

"După cum stim România este în starea de alertă, Guvernul este in starea de alertă, populația, Ministerul, și agentii economici. Urmărim de douăzile măsurile de relaxare, dar urmărim în acelasi timp si regulile de desfășurare și funcționare pe toate aceste paliere pe care le-am relaxat. Dacă toată săptamâna trecută aminteam și reamintesc că acestă relaxare este mai importantă din punct de vedere medical decât Sărbătorile Pasclae sau weekendul de 1- 3 mai, mențin aceeași afirmație. Am observat începând de pe 15 o confundare a măsurilor de relaxare cu relaxarea totală. Daca am relaxat anumite domenii sunt cele care ar putea fi cu cele mai puțin repercusiuni. Suntem intr-un moment în care avem 2 zile în care am văzut că atat agenții economici cât și populația, o parte dintre ei, au uitat să urmărească și acele reguli de funcționare și desfășurare ofdată cu reluarea activităților", a spus Nelu Tătaru într-o intrevenție telefonică la Antena 3.

Românii nu trebuie să uite de măsurile de precauție, pentru că pericolul infectării cu COVID-19 nu a trecut

"Țin să reamintesc: Precauțile și regulille trebuie să rămâînă de bază. Sunt 14 zile în care noi, ca minister al Sănătatății și celălate ministere urmărim evoluția. Dacă acessta este nefavorabilă, vom intreveni și vom impune restricții. Daca evoluția este favorabilă putem să ne gândim si la alate realxari. Urmărim primele două zile nu neapărat că este o îngrijorare. Precauțile sunt maxime si trebuie să ne gândim în săptămâna viitoare să evaluam raspunsul, daca este pozitiv sau negativ după caceaste două trei zile", a mai spus Nelu Tătaru.

În acestă perioadă se decide dacă în continuare măsurile vor rămâne relaxate

"Vreau să atenționez administratorii sau agenții economici, că daca săptămânile trecute am avut discuții vizavi de aceste măsuri de relaxare cu care au fost cu totul de acord într-o primă fază, s-ar părea că o parte dintre ei au uitat au uitat aceste. Trebuie să se gândească că aceste prime zile sunt cele care dau tonul și următoarelor, iar următoarele 14 zile sunt cele care vor decide următoarele măsuri de relaxare sau nu. Transformarea carantinei instrituționalizate a făcut ca mulți concetățeni să se întoarcă în țară. Trebuie gestionată această întoarcere atât de Ministerul de Interne, cât și de Direcțiile de Sănătate Publică, iar în continuare autoizolare să fie respectată. Este un aflux de concetățeni veniți din țările care până acum 2 zile le consideram roșii și mergeau în carantină, deci trebuie gestionate ca atare și trebuie și ei să înțeleagă că acestă relaxare de la carantină la izolarea la domiciu trebuie respecată cu strictețe", a declarat ministrul.

În zilele următoare pot fi luate măsuri restrictive

"Pericolul real este să avem o fluctuarea a transmiterii comunitare în comunitățile pe care le aveam deja și în al doilea plan al acelor care vin din afară, din focare. Acestă apropiere pe care o putem vedea, nerespecatrea celor mai mici reguli de distanțare, mască de protecție, vor fi în următoarea perioadă evaluate prin efectele lor. Sperăm ca aceste efecte să fie mai mici, deși prognoza noastră ne va arăta că în următoare perioadă vom înregistra o creșetere a numărului de cazuri noi. Râmâne ca noi, ca sistem medical să le gestionam. La ora 24 intră in vigoare si legea COVID-19, urmează să dăm și noi Hotărâri de Guvern, iar evoluția zilelor următoare poate lua și o decizie în sens restrictiv.

Lumea va trebui să înțeleagă că dacă la un mommnbet dat vom avea o suprasolicitare a sistemului de sănătate vor fi nevoiți să suporte această suprasolicitare. Viața lor depinde de cum gestionăm noi acest moment, dar cum grestionăm noi acest moment depinde de cum respectă ei regulile de precauție", a mai declarat ministrul.