Ministrul Sănătăţii, despre cazul femeii care a murit după ce a căzut din ambulanţă: Nu s-au respectat regulile, trebuie să aplicăm pedeapsa cea mai drastică (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că în cazul femeii de la Bacău care a murit după ce a căzut din ambulanța cu care era transportată la spital este vorba despre ”o încălcare flagrantă a regulilor”, iar ”pedeapsa trebuie să fie pe măsură”.

”Regulile sunt foarte clare: pacientul nu are voie să fie lăsat singur pe targă în spatele mașinii. Este o încălcare flagrantă a regulilor. Acum doi ani s-a întâmplat un caz similar în Caraș-Severin, deci și asta ar fi trebuit să fie o învățătură de minte. Dar, trecând peste orice, este foarte clar că regulile nu s-au respectat. Din păcate, o persoană a decedat, pedeapsa trebuie să fie pe măsură. De altfel, există o echipă a Departamentului pentru Situații de Urgență care coordonează operațional serviciile de ambulanță la Ambulanța Bacău pentru a face o anchetă. Cu siguranță, am vorbit și cu domnul Raed Arafat, se va face o plângere penală”.

Întrebată ce riscă membrii echipajului de pe ambulanță, ministrul a răspuns: ”În primul rând, este vorba despre răspundere penală, iar în al doilea rând de răspunderea administrativă, sancționarea disciplinară care poate să meargă și, cu siguranță, va merge până la desfacerea contractului de muncă”.

De asemenea, întrebată dacă există vreo situație care să justifice lăsarea pacientului singur în spatele ambulanței, Sorina Pintea a explicat: ”Nu există nicio situație. Protocolul este foarte clar: asistenta trebuie să stea lângă pacient. (...) Nu s-au respectat regulile, trebuie să aplicăm pedeapsa cea mai drastică, mai ales în acest caz, când vorbim despre decesul unei persoane”.

Femeia, profesoara de religie şi soţie de preot, a fost lăsată singură pe targă, iar asistenta a preferat să stea în față lângă şofer. Ambulanţa a preluat-o de pe stradă în urma unui apel la 112 care anunţa că este agitată şi are nevoie de ajutor. Lăsată singură, femeia ar fi deschis în mers uşa ambulantei şi a căzut. Şoferul a observat totul şi a oprit imediat ambulanţa, iar asistenta i-a acordat primul ajutor, apoi a cerut sprijinul altui echipaj. Soţia preotului a fost transportată la spital, în stare critică, însă ulterior şi-a pierdut viaţa. (Detalii AICI)

