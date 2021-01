Ministrul Sănătății, întrebat cât ar putea să dureze a doua etapă a campaniei de vaccinare: E prea devreme să vă spun. Dacă o să avem doar cele două vaccinuri, atunci o să dureze mai mult decât ne-am aștepta (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, spune că nu poate preciza cu certitudine cât de mult va dura a doua etapă a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19. Dacă România va folosi doar vaccinurile de la Pfizer/BioNTech și Moderna, atunci această a doua etapă a imunizării populației va dura ”mai mult decât ne-am aștepta”, a spus ministrul marți seară într-o intervenție pe B1 TV.

Întrebat cât ar putea să dureze a doua etapă a campaniei de vaccinare, Vlad Voiculescu a răspuns: „E prea devreme să vă spun. Nu știu nici eu. E importantă organizarea, e și mai importantă cantitatea de doze care sunt disponibile. Dacă o să avem doar aceste două vaccinuri, atunci o să dureze relativ mult, mai mult decât ne-am aștepta. Dacă unul dintre producătorii acestor vaccinuri își va suplimenta capacitatea de producție și ne va putea livra mai mult, atunci, sigur, lucrurile vor arăta altfel. Dacă pe lângă aceste două vaccinuri vin și altele, care se pot păstra în frigider pentru o mai lungă perioadă de timp și pot fi transportate mult mai ușor, atunci lucrurile se schimbă în mod fundamental. (...) Cu cât înaintăm către vară, s-ar putea să avem multe doze de vaccin care sunt disponibile. Pentru asta trebuie să ne organizăm. Pe lângă asta, vaccinarea este voluntară, așa încât nu contează doar ce facem noi și ce fac producătorii, contează și ceea ce fac românii”.

