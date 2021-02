Ministrul Sănătății, întrebat ce nereguli apar în rapoartele privind incendiile de la Institutul ”Matei Balș” și Spitalul din Piatra Neamț: Sunt multe - spațiu insuficient, clădiri vechi, instalații electrice vechi (VIDEO)

Bugetul Ministerului Sănătății pentru anul 2021 a primit, vineri, aviz favorabil din partea Comisiilor buget-finanțe din Parlament. La finalul ședinței, ministrul Vlad Voiculescu a vorbit despre rapoartele întocmite după incendiul de la Spitalul din Piatra Neamț și după ce la Institutul ”Matei Balș”.

Întrebat ce s-a întâmplat cu aceste rapoarte, ministrul a răspuns: ”Avem mai multe rapoarte. Pe de o parte, vorbim de rapoartele IGSU, și, pe de altă parte, vorbim despre rapoarte dinăuntrul Ministerului Sănătății, pornite de la Inspecția Sanitară de Stat și cu rezultate de la Direcțiile de Sănătate Publică. Avem aproape în fiecare zi măsurări ale îndeplinirii măsurilor”.

De asemenea, întrebat ce arată acele rapoarte, Vlad Voiculescu a precizat: ”Arată, dacă vorbim despre măsurile luate de Inspecția Sanitară de Stat, că peste un sfert din măsuri au fost îndeplinite într-un termen relativ scurt, dar mai sunt multe lucruri de făcut. Pentru unele este nevoie de finanțare și, deja posibilitatea de finanțare de 50 de milioane de euro împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Ghidul este deja online și rugămintea către spitale este să pregătească deja proiectele pentru investiții care vor putea merge până la 1 -1,5 milioane de euro pe spital”.

Cât despre neregulile consemnate la modul concret în rapoartele respective, ministrul Sănătății a spus: ”Sunt multe, vorbim despre spațiu insuficient, despre numărul de paturi, despre clădiri vechi, despre diverse neajunsuri, instalații electrice vechi. Evident că lucrurile trebuie remediate cât mai curând”.

