Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, despre raportarea deceselor COVID-19: Eu nu am acces la cele două platforme, accesul este securizat. Există o echipă care va analiza datele (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, spune că nu are acces la cele două platforme în care se înregistrează decesele COVID-19, Alerte MS și Corona Forms. Ministrul a făcut aceste precizări în contextul controverselor apărute după ce predecesorul său, Vlad Voiculescu a susținut că numărul deceselor pacienților infectați cu coronavirus este raportat eronat și că există discrepanțe între cifrele din cele două platforme.

”În acest moment, eu nu am acces la cele două platforme, dar menționez că accesul este securizat și îl au cei din centrul de comandă. În acest moment, există o echipă care va analiza datele și diferențele dintre numărul de decese raportate în Corona Forms față de cele din Alerte MS și atunci când această cercetare va fi finalizată, vom reveni cu un răspuns.

În momentul acesta, numărul oficial al deceselor din 20 aprilie, care mi-a fost raportat de Centrul de comandă este 237”, a declarat Ioana Mihăilă.

Pe Alerte MS raportează spitalele de COVID, iar pe Corona Forms toate entitățile implicate. Vlad Voiculescu a spus, după ce a plecat de la Ministerul Sănătății că pe prima platformă cifrele sunt mult mai mari: „Raportarea numai din spitale este cu mii de cazuri mai mare decât raportarea din toate entităţile”. El a mai spus că nu a vrut să se refere la acest lucru când încă era ministru deoarece doar de câteva zile aflase de la un consilier și abia începuse verificările.

