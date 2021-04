Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă: Dintre cele aproape 1.400 de clădiri ale unităților sanitare cu paturi, 310 sunt autorizate privind securitatea la incendiu. 302 clădiri funcționează fără autorizație (VIDEO)

Ministerul Sănătăţii va încheia un parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti cu scopul de a realiza o bază de date care să cuprindă clădirile în care funcționează unitățile medicale și care vor fi evaluate în funcție de riscul seismic, eficienţa energetică şi riscul de incendiu. Într-o conferință de presă susținută luni dimineață, ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a declarat că din aproape 1.400 de clădiri, 310 sunt autorizate privind securitatea la incendiu

„Am semnat un parteneriat colegii de la Universitatea Tehnică de Construcții cu scopul de a realiza o bază de date a situației în care se află spitalele. Am identificat peste 400 de unități medicale cărora li se va aplica un chestionar de evaluare tehnică.

Evaluarea tehnică face referire, printre altele, la riscul seismic, la eficiența energetică și la riscul de incendiu.

Dintre cele aproape 1.400 de clădiri ale unităților sanitare cu paturi, vobim de clădiri, nu de unități sanitare, 310 sunt autorizate privind securitatea la incendiu, 52 sunt autorizate parțial, 302 clădiri funcționează fără autorizație de securitate la incendiu – dintre aceastea 120 au aviz - , iar 728 de clădiri nu fac obiectul autorizării privind securitatea la incendiu. Sunt cifre care ne preocupă, în egală măsură, pe toți”, a declarat Ioana Mihăilă.

