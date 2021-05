Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă: "Nu cred că există posibilitatea reală să mai atingem intensitatea valurilor 2 și 3 din toamnă, respectiv din iarnă”

În legătură cu un posibil val 4 al pandemiei de COVID-19 în urma relaxării restricțiilor, ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a declarat joi că modificările aduse Ordinului 434, are și rolul de a reglementa tipul de reacție și gradul de răspuns în siuația în care numărul cazurilor de coronavirus va crește.

De asemenea, ministrul Sănătății a precizat că nu crede că aploarea valurilor 2 și 3 va mai fi atinsă în viitor:

“Estimările și scenariile stau la baza redactării acestor modificări ale Ordinului 434. Acest Ordin nu are doar rolul de a reglementa măsurile de relaxare de la nivelul spitalelor. Are și rolul de a reglementa timpul de reacție și gradul de răspuns atunci când ne confruntăm cu un potențial val 4.

Acest plan reglementează și această situație în care pandemia se agravează. Să facem niște presupuneri, în condițiile în care nu știm câte persoane vor fi vaccinate peste 2 sau 3 luni, deși avem niște obiective clare, dar din nou obiectivele trebuie și atinse, cred că ar fi prematur. Noi am făcut cadrul legal, pentru ca spitalele să poată răspunde în timp util și eficient, în plus am cerut și spitalelor și DSP-urilor prin prevederile acestui ordin de a-și elabora și de a-și asuma un plan de răspuns rapid în condițiile în care situația se agravează.

Noi am luat ca termen de referinț, numărul maxim de paturi din valul pandemic cel mai sever. Nu cred că există posibilitatea reală să mai atingem intensitatea valurilor 2 și 3 din toamnă, respectiv din iarnă”, a spus ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă.