Ministrul sănătății, Nelu Tătaru a explicat în această seara ce presupune ventilația invazivă în cazul unui pacient bolnav de COVID-19. Totodată, el a detaliat și câte, dintre persoanele testate pozitiv cu SARS-CoV-2 din România au nevoie de acestă intervenție, odată ajunși în secțiile ATI.

Mai mult decât atât, ministrul a ținut să precizeze că în momentul de față, în România nu se pune încă problema ca medicii să aleagă ce pacienți vor supraviețui. El a explicat și câte persoane, aproximativ, internate la ATI au nevoie de ventilație mecanică invazivă și câți dintre ei sunt tratați pe o ventilație mecanică neinvazivă.

„Eu sper să nu ajungem în codițiile acelea. Dar noi judecăm fiecare caz în parte, judecăm fiecare comorbiditate a fiecărui caz în parte, fiecare comorbiditate a fiecărui caz în parte. Tratamentul diferă și se completează prin complexitatea patologiilor care converg în acela pacient. Fiecare pacient are dreptul lui la viață și are dreptul lui la sănătate, garantate prin Constituție. Noi nu suntem încă în acea situație în care să nu avem locuri în terapie intensivă în țara. Avem 1050 de locuri în secțiile de ATI dedicate COVID și în acest moment după cum ați putut vedea suntem la 519 cazuri, am avut 522 cele mai multe. Din aceste cazuri, în jur de 175 până în 200 sunt cele care necesită ventilație mecanică invazivă și cele care sunt pe o ventilație mecanica neinvazivă sau strict sursă de oxigen”, a declarat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru pe B1 TV.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a explicat în direct pe B1 TV ce înseamnă ventilația mecanică invazivă și cum contribuie la tratarea pacienților bolnavi de COVID-19.

„La o ventilație mecanica invazivă avem acea intubație oro traheală, în care avem acel tup care ajunge până în plămân, merge sub sedare". Întrebat cât timp poate sta un pacient sub sedare, ministrul Sănătății a explicat „cât timp organismul său reacționează, va reacționa spre vindecare, spre o respirație spontană, sau din păcate poate și deceda", a explicat Nelu Tătaru pe B1 TV.

