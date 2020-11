Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: Eu recomand în continuare o școală față în față, în condițiile în care se poate face acest tip de școală

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, spune că acolo unde este posibil cursurile ar trebui să se desfășoare cu prezența fizică a elevilor la școală. Oficialul guvernamental a făcut această precizare, duminică, în tipul unei vizite la Iași, atunci când a afirmat, din nou, că autoritățile nu iau în calcul, în acest moment, scenariul unui lockdown național, ci vor continua să impună măsuri de restricție locale, acolo unde numărul cazurilor de coronavirus crește în ritm îngrijorător. Totodată, declarația ministrului Sănătății cu privire la modul de funcționare a școlilor vine în contextul în care autoritățile din București au anunțat că unitățile de învățământ din Capitală vor rămâne închise pentru încă două săptămâni, în contextul incidenței de peste 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, raportată în București.

Nelu Tătaru susține ideea cursurilor față în față, acolo unde ”se poate face acest tip de școală”

”Eu recomand în continuare o școală față în față, în condițiile în care se poate face acest tip de școală. (...) Luăm în calcul respectarea unor reguli și aplicarea de restricții acolo unde se impune, cât mai devreme posibil”, a spus ministrul Sănătății, duminică, la Iași, răspunzând la întrebările jurnaliștilor, potrivit HotNews.ro.

Școlile din București rămân închise

Precizările ministrului Sănătății vin cu doar o zi înainte ca autoritățile din Capitală să decidă, în mod oficial, prelungirea cu încă 14 zile a măsurii de închidere a unităților de învățământ preuniversitar din București. Un anunț în acest sens a fost făcut încă de sâmbătă de șeful Inspectoratului Școlar din București, Ionel Pușcaș.

”Cu privire la întrebările despre modul in care o sa ne desfășuram activitatea luni și în zilele următoare..... cred că este clar pentru toată lumea că, la indicele acesta epidemiologic și la numărul actual al infecțiilor cu covid, Comitetul pentru Situații de Urgență o să voteze luni prelungirea funcționării școlilor în online”, a precizat Ionel Pușcaș, printr-un mesaj pe Facebook.

Prefectul Capitalei: Nu avem niciun motiv de relaxare

La rândul său, prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu a declarat că luni va avea loc o ședință Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă în care vor fi menținute restricțiile impuse până acum.

„Numărul de pacienţi depistaţi pozitivi este îngrijorător, deci nu avem niciun motiv de relaxare”, a spus Traian Berbeceanu.

Despre scenariul unei închideri totale a activităților la nivel național pentru a opri răspândirea noului coronavirus a vorbit, duminică, și premierul Ludovic Orban. Șeful Guvenrului a declarat că România nu este în situaţia altor ţări nici în ceea ce priveşte numărul de infectări, nici din punctul de vedere al ritmului de creştere a cazurilor.

„Măsurile luate în diferite ţări europene au fost luate în urma unei creşteri dramatice a numărului de cazuri. România, de exemplu, nu se află în situaţia altor ţări ca şi număr de infectări şi, mai ales, ca ritm de creştere a numărului de infectări zilnice. Noi am prevăzut astfel de măsuri, uitaţi-vă ce măsuri a luat Germania să închidă restaurantele, teatrele, noi am închis peste tot unde s-a depăşit rata de 3 la mie, am interzis evenimentele private (...) activităţi care adună foarte multă lume la un loc. Noi am luat astfel de măsuri numai că măsurile sunt condiţionate de depăşirea unui anumit indice de răspândire a virusului în cadrul comunităţii”, a spus Orban.

Peste 5.300 de noi cazuri de COVID-19 în România

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, duminică, 5.324 de cazuri noi de COVID-19 depistate în România. Numărul de decese înregistrate într-un interval de 24 de ore este de 99. Alți 910 români sunt la Terapie Intensivă. Retestarea a scos la iveală 971 persoane pozitive. Nu în ultimul rând, autoritățile au precizat că de la izbucnirea crizei sanitare au fost confirmate 246.663 de îmbolnăviri, iar 175.975 de pacienți au fost declarați vindecați.