Ministrul Sănătăţii a declarat că autoritățile se așteaptă la un nou val de infectări cu coronavirus, în perioada octombrie - decembrie. Totul va depinde, însă, de cum gestionăm acum situația. Nelu Tătaru a susținut că îi înțelege pe oameni că încep să-și piardă răbdarea, mai ales acum, dar și ei trebuie să înțeleagă faptul că răbdarea este doar pentru ei și pentru sănătatea lor. Ministrul liberal i-a lăudat pe români pentru modul în care s-au comportat de Paște și a precizat că dacă vom respecta și de acum înainte măsurile de restricție, vom putea spera la o relaxare a acestora. De la debutul epidemiei de COVID-19, peste 12.700 de români au fost depistați pozitiv. 755 dintre ei au murit, dar mai bine de 4.500 s-au vindecat.

Aflat sâmbătă la Iași, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că autoritățile se așteaptă ca, la finalul anului, să aibă loc un nou val de infectări cu coronavirus. Cum va fi situația noastră pe viitor va depinde, însă, de modul în care gestionăm epidemia acum.

„Ne aşteptăm pentru octombrie-decembrie la un al doilea val, dar ţine foarte mult de cum trecem de acest val. Avem trei zile care altădată erau zile de vacanţă, suntem după două luni în care răbdarea populaţiei a fost pusă la încercare, dar oamenii trebuie să înţeleagă că răbdarea este pentru ei”, a declarat Nelu Tătaru, citat de News.ro.

Ministrul i-a lăudat pe români pentru că au respectat măsurile de izolare și distanțare socială chiar și de Paște și a precizat că „dacă şi momentul 1-3 mai va fi gestionat bine, va însemna şi o speranţă la relaxare“.

Aceasta, a explicat ministrul, se va produce doar când numărul de îmbolnăviri va fi în scădere două săptămâni la rând.

Nelu Tătaru a mai afirmat că acum sunt în România 70 de centre de testare, dar ele nu funcționează la capacitate maximă, adică nu sunt prelucrate 10.086 de teste pe zi, deoarece nu există suficient personal calificat: „Nu putem avea pretenţia ca cineva care a fost instruit patru zile, n-a mai lucrat poate din rezidenţiat sau din facultate pe un aparat să poată gestiona acel aparat cum fac cei care lucrează de 10-20 de ani”.

