Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: "Suntem într-o fază descrescătoare a curbei pandemiei de COVID-19. O avem de vreo săptămână"

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că România a trecut în ultima săptămână într-o fază descendentă a pandemiei de COVID-19 având în vedere zilelele consecutive în care s-au înregistrat un bilanț în scădere al cazurilor de coronavirus. Ministrul Sănătății a mai precizat că autoritățile vor aștepta 10 zile de la luarea măsurilor de relaxare pentru a concluziona dacă acestea au avut un impact negativ sau nu asupra evoluției pandemiei.

"Am avut un număr mai mic şi alatăieri, am avut mai mare ieri, astăzi am avut mai mic. Noi gestionăm un anumit moment al relaxării într-un interval de două până la zece zile. Orice simptomatologie pentru infectarea COVID poate apărea din a doua până în a zecea zi a infecţiei. Aşteptăm trecerea celor zece zile şi atunci putem spune că efectul a fost masiv ca infectare sau transmitere în comunitate sau un efect care a putut fi gestionat şi ne putem permite un alt tip de relaxări”, a afirmat ministrul Sănătăţii, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi.

Îngrijorarea ministrului Sănătății Nelu Tătaru, privind evoluția pandemiei de COVID-19

Ministrul Sănătății a mai precizat că, în ciuda scăderii numărului de cazurri noi de COVID-19, numărul pacienților aflați la terapie intensivă este unul în continuare ridicat.

"Nu ne putem bucura încă, dar nici nu ne întristăm. Suntem într-o perioadă şi o fază descrescătoare a curbei, este vizibilă, o avem de vreo săptămână, o săptămână şi jumătate, vrem să rămână aşa, dar încă avem un număr de 200 de pacienţi în terapie intensivă, încă avem decese - 1.159 de decese, mai avem 17.700 de cazuri în total, sunt momente pe care dacă le gestionăm cum trebuie, atât noi, cât şi populaţia putem spune că terminăm acest moment al pandemiei şi avem un timp liber în care să putem să analizăm ce a fost, să previzionăm ce va fi şi să gestionăm mai bine situaţia care va veni, în măsura în care acel test sau acel studiu pe care îl pregătim pentru vară, de seroprevalenţă, să ne arate că avem o marjă din populaţie imunizată şi să putem gândi mai relaxat pentru momentul toamnă-iarnă”, a mai spus Tătaru.

Amintim faptul că, ministrul Sănătății a declarat, de curând, că dacă evoluția pandemiei de COVID-19 va fi favorabilă, vor fi luate noi măsuri de relaxare a restricțiilor care vor viza deschiderea restaurantelor și a plajelor.

Cel mai mic număr de cazuri noi de COVID-19 din 26 martie

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că în ultima zi au fost depistate pozitiv cu coronavirus 127 de persoane. Este cel mai mic număr de contaminări raportat din 26 martie până în prezent. Astfel, numărul total al infectărilor a ajuns la 17.712.

Bilanțul deceselor a ajuns la 1.159. Sunt 200 de pacienți la Terapie Intensivă. În schimb, 10.777 de români s-au vindecat. Aproape 9.000 de persoane sunt în carantină și alte peste 48.600 în izolare la domiciliu. În Diaspora, 3.067 de conaționali s-au infectat și 106 au decedat.