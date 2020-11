Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, va merge de urgență la Piatra – Neamț pentru a vedea situația din teren

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru se va deplasa în această seara la Spitalul Județean Piatra – Neamț, acolo unde zece persoane au murit în urma unui incendiu la secția ATI.

„Sunt pacienți infectați SARS-CoV-2, intubați, în urma acestui incendiu avem și 8 decese. Medicul de gardă din ATI are arsuri, la ultima evaluare făcută de medicul plastician pe 40% din corp, dintre care 15 - 20% sunt arsuri de gradul IV pe membre. Un salon ATI a fost evacuat, pacienții vor fi transferați către spitalul din Iași, iar cei doi pacienți cu arsuri, medicul și încă un pacient cu arsuri vor fi duși către secțiile de chirurgie plastică din Iași”, a declarat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru la digi 24.

Întrebat dacă pacienții din salonul alăturat au suferit din cauza incendiului, ministrul Sănătății a precizat că nu și că vor fi transferați către Spitalul modular de la Iași. Pentru momentu se evaluează sursa incendiului, după cum a afirmat ministrul.

Știre în curs de actualizare

