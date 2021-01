Ministrul Sănătății nu exclude o devansare a etapei a treia de vaccinare și nici posibilitatea ca vaccinările să se facă inclusiv în timpul nopții: Platforma de programare nu a funcționat la începutul etapei a doua de imunizare (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, spune că nu este exclus ca vaccinările să se desfășoare, în România, și în timpul nopții, dacă vor fi foarte multe persoane programate și vor exista dozele de ser necesare. De asemenea, nu este exclusă nici o devansare a etapei a treia de vaccinare, spune oficialul guvernamental. Aceste declarații vin în prima zi a celei de-a doua etape a campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, când platforma pe care românii trebuie să se programeze pentru a fi vaccinați nu a funcționat timp de câteva ore.

Întrebat, vineri seară, în conferința de presă de la finalul ședinței de guvern, dacă în cazul în care vor fi foarte multe persoane programate să se vaccineze în etapa a doua și vor exista dozele de vaccin necesare se ia în calcul posibilitatea ca vaccinările să se facă și în timpul nopții, ministrul Sănătății a răspuns: ”În acest moment, nu se pune problema. Problema este disponibilitatea vaccinului. Dacă lucrurile se vor schimba în mod fundamental și vom avea foarte mult vaccin disponibil, evident că interesul nostru, ca națiune, este să vaccinăm cât mai repede cât mai mulți oameni. Este esențial să facem acest lucru, pentru că doar așa vom învinge pandemia. Dacă pentru asta va trebui să lucrăm în timpul nopții că se vor găsi destui oameni care să vrea să facă lucrul ăsta. Deci, da, dacă va trebui, cred că se poate pune problema și așa”.

De asemenea, întrebat dacă se ia în calcul posibilitatea ca a treia etapă de vaccinare să înceapă mai devreme de luna aprilie tocmai din dorința de a fi vaccinate cât mai multe persoane, Voiculescu a precizat: ”Suntem, în acest moment, în etapa a doua. Nu totul merge perfect, mai avem lucruri de învățat, de pus la punct. O eventuală devansare a etapei a treia depinde foarte mult de felul în care funcționează mai departe procesul de vaccinare, dar, mai presus de toate, depinde de numărul de vaccinuri pe care le vom avea disponibile.

Dacă în etapa a doua avem cele trei categiorii de persoane vulnerabile, persoanele vârstince, celecu boli cronice și pe lângă ele, persoanele esențiale, în etapa a treia avem persoanele mai puțin vulnerabile. Ca ministru al Sănătății, am datoria să mă îngrijesc în primul rând de persoanele vulnerabile și să protejez sistemul sanitar. Avem nevoie să vaccinăm, în primul rând, vârstnicii și bolnavii. În momentul acesta nu exclud o devansare a etapei a treia, dar haideți să păstrăm prioritățile”.

