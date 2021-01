Ministrul Sănătății: ”Nu totul a mers perfect în etapa I de vaccinare. Campania de comunicare poate fi îmbunătățită” / Vlad Voiculescu spune că până acum s-au irosit ”foarte, foarte puține doze de vaccin” (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a vorbit marți seară, într-o intervenție pe B1 TV, despre a doua etapă a campaniei naționale de vaccinare, despre care spune că va fi mult mai complexă decât prima, din multe puncte de vedere. Voiculescu spune că în continuare sunt multe lucruri care trebuie puse la punct, iar campania de comunicare trebuie îmbunătățită.

”Esențial pentru următoarea perioadă este ca platforma informatică să funcționeze bine și comunicarea să funcționeze bine. De asemenea, este absolut necesar ca regulile să fie clare și mecanismele de plată pentru personalul vaccinator să fie clare și să fie bine comunicate și motivante.

Este și motivul pentru care în OUG există un mecanism de plată pentru personalul medical și vom avea grijă ca aici să existe o echitate. Pe de altă parte, am stabilit un mecanism care să-i motiveze pe medicii de familie să-i informeze pe pacienți, să le spună despre posibilitatea de a se programa pentru vaccinare.

Sunt mai multe lucruri care fac această etapă mult mai complexă decât prima. În primul rând, numărul persoanelor care urmează să fie vaccinate, și întregul proces, de la cel de programare, la cel de vaccinare propriu-zisă. (...)

La întrebarea ce face cu cei care nu vor să se vaccineze pot să vă spun că prioritatea noastră este să-i ajutăm să se vaccineze pe cei care vor să se vaccineze. Problema pe care o avem în momentul acesta este că nu avem destul vaccin pentru toată lumea”, a declarat ministrul Sănătății.

Întrebat dacă n-ar fi bine să dea drumul înscrierilor la vaccinare pentru populația generală pentru a avea astfel o imagine mai clară a celor care doresc să se vaccineze, Vlad Voiculescu a răspuns: „Ne ajută și nu ne ajută. Din punctul meu de vedere, e un pic la fel ca discuția despre creșterea numărului de vaccinări zilnice. Am putea să deschidem acum toate centrele pe care le plenificăm și astea sunt peste 900, dar nu ne-ar ajuta neapărat. În momentul ăsta ar trebui să crească doar puțin capacitatea pentru a vaccina câte vaccinuri avem. (...) Nu totul a mers perfect în etapa I. Cei de la Comitetul Național de Vaccinare au făcut o treabă foarte bună, dar nu totul a mers perfect, sunt multe lucruri de îmbunătățit. Campania de comunicare poate fi îmbunătățită și suntem conștienți de lucrul ăsta”.

Totodată, Voiculescu a susținut că de la începutul campaniei de imunizare și până acum s-au irosit foarte puține doze de vaccin. Este vorba despre peste 270 de doze, după cum a anunțat Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare.

”Dacă ne uităm pe statistici, vedem că s-au pierdut până acum foarte, foarte puține doze de vaccin și asta este îmbucurător, înseamnă că procesul a mers foarte bine”, a susținut Vlad Voiculescu.

De asemenea, întrebat cum se asigură autoritățile că centrele de vaccinare respectă toate standardele, ministrul Sănătății a răspuns: ”În primul rând, este important ca locurile să respecte un standard minim, chiar dacă într-un loc sunt mai frumoase, în alt loc mai puțin arătoase. E important ca peste tot să se respecte un standard minim. Acest standard minim a fost stabilit printr-un ordin comun al ministrului Sănătății, ministrului Apărării, care a stabilit lucrurile astea. Pe lângă acest standard minim, important este ca lucrurile să nu se înțepenească în birocrație și pentru asta, un ordin de ministru spune că criteriile acestea sunt îndeplinite printr-o declarație pe propria răspundere. Există o decizie inițială a DSP, după care vor exista controale ca să verificăm”.

