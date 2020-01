Ministrul Sănătății a prezentat concluziile raportului Corpului de control de la Spitalul Floreasca: Biocidul folosit în cazul pacientei este conceput doar pentru dezinfecția mâinilor echipei medicale. S-a diagnosticat greșit alergia la iod (VIDEO)

Ministrul Sănătății Victor Costache a prezentat, marți, concluziile raportului Corpului de Control în cazul pacientei care a luat foc pe masa de operație în timpul unei intervenții chirurgicale de la Spitalul Floreasca din capitală.

Prima concluzie a controlului a fost aceea că biocidul folosit este conceput pentru a fi utilizat doar pentru dezinfecția mâinilor echipei medicale, nu și pentru dezinfecția pacienților, așa cum s-a întâmplat în acest caz.

”Biocidul utilizat este avizat și conceput să fie folosit numai pentru dezinfecția mâinilor echipei orperatorii și nu pentru dezinfecția pacienților.

S-a ignorat o procedură adoptată la scară largă la nivel național și din 2016 la Spitalul Floreasca, procedura de dezinfecție a tegumentelor în care se folosește în primă instanță betadină, iar în cazul pacienților alergici la iod, se folosește gluconatul de clorhexidină.

S-a diagnosticat greșit alergia la iod. Nu este niciun element care să indice alergia la iod a pacientei. În ambele intervenții chirurgicale a fost folosită această substanță pe baza de etanol (89%) cu un risc combustional major.

În acest context de risc combustional major și de biocid utilizat greșit, s-a folosit bisturiul electic și astfel ajungem la acest eveniment deosebit de grav.

Niciunul din medicii din echipa operatorie nu se afla în serviciul de gardă.

Pacienta a sângerat pe timpul nopții, s-a intervenit la 9 dimineața, iar în echipa operatorie s-a preferat să se intervină cu un medic rezident și un medic specialist venit de acasă, în loc să intervină echipa de medici primari care erau de gardă în spital.

În documentele operatorii, accidentul combustional apare, separat, într-o anexă. Ne întrebăm de ce acest accident deosebit de grav nu a fost menționat de la început.

De asemenea, rezidenții, atunci când intervin, într-un timp operator trebuie să fie sub supravegherea îndrumătorului sau responsabilului de rezidenți, lucru care nu s-a întâmplat în acest caz.

Domnul profesor Beuran a fost demis de către domnul manager, iar noi l-am demis din funcția de președinte al comisiei de chirurgie a Ministerului Sănătății”, a declarat Victor Costache.

În acest context, ministrul Victor Costache a anunțat că reprezentanții Corpului de control au fost retrimiși la Spitalul Floreasca.

Acesta a precizat că acest protocol atipic a fost folosit și în cazul altor pacienți și a dat de înțeles că au mai exstat situații de acest fel. Ar fi vorba despre un eveniment de mai mică amploare, iar pacientul afectat este în viață.

Revenind la cazul de la Floreasca, Victor Costache a mai spus că toată echipa operatorie, începând cu cele două asistente, a fost sancționată.

”M-a șocat întregul eveniment și faptul că s-a pierdut un pacient datorită acestei erori care pleacă de la abecedarul chirugical

În sală a fost un medic rezident anul 5, un medic rezident anul 1 și pe parcurs s-a alăturat și medicul specialist și cele două asistente. (...)

Spitalul va face o comisie pentru a stabili valoarea prejudiciilor și să identifice persoanele responsabile.

Toată echipa operatorie, începând cu cele două asistente a fost sancționată”, a mai spus ministrul Sănătății.

