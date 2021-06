Ministrul Sorin Cîmpeanu: „Este nevoie de educație sexuală pentru copii, dar și de educație parentală" (VIDEO)

Ministrul Sorin Cîmpeanu susține introducerea educației sexuale în programa școlară. Reacția oficialului Guvernului a venit în contextul unui scandal major în societatea românească, legat de această măsură.

„Se poate realiza cu înțelepciune și cunoscând realitățile. O învățătoare din Sibiu mi-a spus cum se întâmplă lucrurile în acel mediu. Mai toți elevii pe care-i are, dorm în aceeași cameră cu toți frații și părinții, unde se întâmplă toate lucrurile. Acolo avem acele mame extrem de tinere. E o lipsă de educație sexuală în rândul părinților și copiilor (...) E nevoie de educație sexuală", a declarat Sorin Cîmpeanu pentru B1 TV, în cadrul emisiunii „Actualitatea Românească", moderată de către Tudor Mușat.

Ministrul Sorin Cîmpeanu, sceptic cu privire la eficiența opționalului de educație sanitară

De asemenea, ministrul PNL a amintit că în scoli există deja o disciplină care abordează anumite subiecte care „interferează" cu educația sexuală, prezentate în cadrul opționalului de educație sanitară. Potrivit ministrului, interesul pentru această materie este destul de scăzut.

„Programa pentru educație sanitară are toate lucrurile necesare. Când am ajuns la clasa a 11-a, am zis 'wow, are totul!'. Dar este doar disciplină opțională, care nu sunt sigur că se face în toate școlile, de către profesori care să aibă abilitatea de a explica (...) Este nevoie și de educație parentală", a mai transmis Cîmpeanu pentru B1 TV.