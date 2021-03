Ministrul Stelian Ion: În ultimii ani, s-a legiferat în funcţie de persoane. Justiția are nevoie de „o haină nouă”. Am găsit o soluție echilibrată în privința numirii procurorilor de rang înalt (VIDEO)

Ministrul Justiției, Stelian Ion, anunță că numirea procurorilor de rang înalt va fi făcută doar cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii și spune că aceasta este una dintre cele mai importante modificări aduse legilor justiției. Deocamdată este vorba doar despre o propunere. Stelian Ion a declarat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, că, după mai multe consultări, a găsit o soluție echilibrată astfel încât numirile șefilor de Parchete să nu fie controversate și să țină cont de recomandările organismelor europene.

”Am găsit o soluție echilibrată în privința numirii procurorilor de rang înalt. Am conferit un rol mai important Consiliului Superior al Magistraturii, al cărui aviz pe aceste numiri are, cel puțin la avizul negativ, o valoare de aviz conform. (...) Este o cerință care rezultă și din avizul Comisiei de la Veneția”, a explicat ministrul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.