Ministrul Tineretului și Sportului, despre reluarea competițiilor sportive: "O vom face etapizat. Nimeni nu poate avansa în acest moment o dată certă"

Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a oferit miercuri seara pentru B1 TV, în cadrul emisiunii Dosar de politician, moderată de Silviu Mănăstrire, despre etapele privind reluarea competițiilor sportive în România, având în cedere că acest domeniu de activitate a fost lovit puternic de criza cazuată de COVID-19.

Ministrul a precizat că toate competițiile vor fi deschise în mod etapizat, în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19, prima etapă fiind reprezentată de reluarea pregătirii în siguranță a sportivilor.

"În momentul de față toate competițiile sportive din România sunt înghețate. Ele se vor redeschide efectiv doar atunci când vom putea să sugurăm condiții de siguranță maximă și numai fiind precedate de o perioadă tampon, de pregătire centralizată. Vom face acest lucru în mod etapizat, gradual. Prima fază va fi de pregătire a sportivilor în care vom încerca să asigurăm și să definim un cadru legal care să asigure izolarea celor cre își doresc ca participarea la aceste competiții sportive, urmând să dăm drumul la competiții în niște condiții specifice și adaptate epidemiei care a blocat tot ce înseamnă sport", a explicat ministrul Ionuț Stroe.

Reluarea efectivă a competițiilor ar trebui urmărită ca un indicator al depășirii crizei rovocată de COVID-19. În acest sens, nimeni nu poate avansa o dată clară, potrivit ministrului:

"Să urmărim sportul ca pe un indicator. Atunci când se vor putea deschide aceste competiții sportive însemnă că există o rază de speranță și că suntem către normalitatea socială. Lucrurile sunt departe de a se întâmpla. Momentul relaxării mult anunțat sau mult așteptat pe 15 mai ar putea fi sau să se suprapună peste această perioadă: să dăm ca prim pas drumul la pregătire, pentru ca ulterior dacă lucrurile evoluează pozitiv să o facem și la competiții.

Nimeni nu poate avansa în acest moment o dată certă. I-am îndemnat pe cei care sunt participanți la competiții să manifeste responsabilitate, răbdare și maturitate. Putem lua data de 15 mai ca un reper, dar totul depinde de evoluția pandemiei", a precizat minsitrul Ionuț Stroe.

