Ministrul Transporturilor: Anul acesta ar trebui să trecem bariera celor 1.000 de kilometri de autostradă și drum expres (VIDEO)

Ministrul Transporturilor Cătălin Drulă spune că România ar trebui să depășească în 2021 pragul de 1.000 de kilometri de autostradă șu drum expres. Prezent joi seară în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, Drulă a vorbit despre proiectele de autostradă și drum expres care vor fi finalizate în acest an.

”912 kilometri sunt în operare acum, anul acesta ar trebui să trecem bariera celor 1.000 de kilometri de autostradă și drum expres.

M-am pronunțat (în urmă cu câțiva ani – n.r.) împotriva profilului de drum expres, acolo unde reducerile de cost obținute prin a construi un drum expres sunt minore, la șes. Multă vreme s-a discutat despre Autostrada Moldova, pe care o vom scoate la licitație ca autostradă, în acest an, este autostrada care se ramifică din A3 București-Ploiești, merge spre Buzău, Focșani, Bacău, Pașcani și apoi merge până la granița cu Ucraina. Multă vreme s-a vorbit depsre ea ca drum expres și argumentul nostru atunci, și cred în continuare că stă în picioare, a fost următorul: de ce de la Ploiești la Buzău, unde este câmpie, să reduci viteza de proiectare și confortul în momentul în care reducerile de cost sunt doar de 10%? În schimb, când intri în relief mai greu, la deal, la munte, trebuie aavute toate opțiunile în vedere”, a explicat Drulă, în cadrul emisiunii, unde a vorbit și despre linia de metrou către Otopeni și bugetul din acest an pentru Munisterul Transporturilor.

Referindu-se la proiectele care vor fi încheiate în cursul acestui an, ministrul Transporturilor a menționat: ”Sebeș-Turda -29 de kilometri, lotul 2, și se termină Sebeș-Turda pentru că loturile 1,3 și 4 sunt deja în circulație. Construirea acestui proiect a început în 2015 și trebuia să dureze 18 luni.

Apoi 10 kilometri din autostrada A3, construiți de o companie austriacă, începuți din 2019.

Un lot foarte lung și foarte util este tronsonul 2 din Craiova-Pitești, de la Balș la Slatina, tronson construit de o companie românească și care reprezintă ocolitoarea celor două orașe.

Varianta de ocolire Satu Mare, care pe 12 km este profil de drum expres, în total proiectul are 19 km.

Un alt proiect care cred că ne va fi foarte util – intrarea din Bulgaria, la Giurgiu. Suntem în Vamă, am arătat pașaportul, mai mergem încă 200 de metri și ne urcăm pe un nou drum de 6 km care va fi gata la sfârșitul acestui an, o companie austriacă lucrează acolo și prin care ocolim cu totul Giurgiu și ieșim direct în DN5, în drumul de 4 benzi”.

