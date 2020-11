Ministrul Transporturilor: De vineri se va circula pe varianta ocolitoare Rădăuți / Când va fi deschis traficul pe șoseaua de centură a Bacăului

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat joi seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că începând de vineri se va putea circula pe varianta ocolitoate Rădăuți și tot vineri, constructorul ar urma să anunțe când va fi dată în trafic varianta ocolitoare a orașului Bacău. Pe o porțiune a variantei ocolitoare a Bacăului, Viorica Dăncilă și alți lideri PSD s-au plimbat cu bicicletele exact în urmă cu un an, în plină campanie electorală pentru alegerile prezidențiale.

”Doamna Dăncilă se plimba anul trecut acolo cu bicicleta și spunea că se va finaliza obiectivul. Varianta ocolitoare Bacău are termen de finalizare ianuarie 2022, conform contractului.

Vineri dimineață eu plec împreună cu domnul prim-ministru la Suceava, unde vom vizita și vom inaugura câteva obiective de infrastructură, varianta ocolitoare Rădăuți, de exemplu. De mâine se va circula pe varianta ocolitoare Rădăuți.

În drum spre Rădăuți mă voi opri la Bacău și voi verifica exact, împreună cu constructorul stadiul, progresul fizic, pentru că progresul financiar este la zi. Mâine vă vom da o informație foarte exactă, constructorul ne va spune ziua în care vom putea da în trafic acest obiectiv”, a dat asigurări Lucian Bode.

"Tot în această perioadă am reușit să semnăm contracte în valoare de peste 1,1 miliarde de euro pe coridorul feroviar paneuropean principal IV, pentru loturile dintre Brașov și Sighișoara care au trenat trei ani.

”Tot în această perioadă am reușit să semnăm contracte în valoare de peste 1,1 miliarde de euro pe coridorul feroviar paneuropean principal IV, pentru loturile dintre Brașov și Sighișoara care au trenat trei ani. (...) Am demonstrat că în 12 luni știm să construim infrastructură, știm să ne prioritizăm investițiile. Noi avem o obligație pentru partenerii europeni. Noi trebuie să închidem coridoarele principale până în 2030. Dacă ne uităm la ce înseamnă coridor principal, înseamnă Constanța-București-Sibiu-Nădlac, înseamnă coridorul IX București-Ploiești-Buzău-Suceava-Siret.Autostrada Transilvania trebuie finalizată, autostrada Lugoj-Deva trebuie finalizată, după care legăturile est-vest”, a mai spus Lucian Bode.

Lucian Bode a fost prezent joi seară și la prezentarea programului de guvernare al PNL. În discursul său, ministrul a subliniat că angajamentul în fața românilor este unul ferm: “dezvoltarea infrastructurii de transport, care va fi coloana vertebrală pe care se va ridica România.”

