Ministrul Transporturilor, despre 'coridorul feroviar' pentru îngrijitoarele românce care pleacă în Austria: Dacă suntem în stare de urgență și sub reglementările ordonanțelor militare trebuie să știm cine se ocupă de recrutarea forței de muncă (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a făcut, duminică, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Controverse”, cu Andrei Bădin, o serie de precizări referitoare la trenurile speciale pe ruta Timișoara-Viena pentru transportul forței de muncă din România în Austria. Asta în contextul în care Guvernul austriac a anunțat că din data de 2 mai, îngrijitorii români vor beneficia de un ”coridor feroviar”. Este vorba despre un tren care va pleca de la Timișoara spre Austria, fără oprire în Ungaria.

”Guvernul României are obligația să asigure libera circulație a cetățenilor români, dar astăzi, România se află în stare de urgență. Așadar, inclusiv circulația persoanelor este reglementată prin ordonanțe militare”, a spus Lucian Bode.

Ministrul a prezentat cronologia acestui caz și a anunțat că la începutul săptămânii viitoare va discuta despre acest subiect cu ministrul austriac ala Afacerilor Europene.

Joi, ministrul Afacerilor Europene din Austria a anunțat introducerea acestor trenuri speciale, începând cu data de 2 mai. Ambasada României de la Viena a informat Guvernul României tot joi, pe 23 aprilie, cu privire la acest anunț al doamnei ministru, precizând că nu a fost informată cu privire la demersurile derulate de Guvernul federal. Tot joi, autoritățile române au contactat telefonic Ambasada Austriei de la București și au solicitat informații suplimentare asupra acestui anunț. Vineri am transmis o adresa oficială către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Ministerul Afacerilor Externe prin care am solicitat informații pe acest subiect. Vineri, am primit o scrisoare oficială din partea Ambasadei Austriei la București prin care suntem informați pentru prima dată cu privire la intențiile Austriei de realizare a acestor trenuri speciale pe relația Timișoara-Viena. Luni dimineață voi avea o convorbire telefonică cu doamna ministru al Afacerilor Europene din Austria, ocazie cu care sunt convins că vom clarifica toate aspectele legate de aceste trenuri speciale.

Dacă suntem în stare de urgență și sub reglementările stabilite de ordonanțele militare trebuie să știm cine se ocupă de recrutarea acestei forțe de muncă și ce obligații are. Trebuie să știm cum se deplasează această forță de muncă de la domiciliu la Timișoara și ce responsabilități are statul român față de acești cetățeni”, a spus ministrul Transporturilor.

Ministrul Transporturilor: Transportul muncitorilor sezonieri și al îngrijitoarelor către Austria se poate realiza foarte bine cu zboruri charter

De asemenea, Lucian Bode a precizat că transportul românilor care vor să plece la muncă în țările din vestul Europei se poate realiza și cu mai multe zboruri Charter.

”Astăzi avem șapte zboruri de la Sibiu, Cluj, Timișoara, Iași, București, către Germania și Olanda, mâine avem trei zboruri avizate. Dacă se dorește transportul muncitorilor sezonieri, a îngrijitoarelor către Austria se poate realiza foarte bine cu aceste zboruri charter. Dacă statul român, la solicitarea Guvernului federal, ajunge la un acord cu privire la transportul pe calea ferată, regulile trebuie să fie foarte clare. De la momentul în care pleacă de la domiciliu până în momentul în care ajung la destinație, absolut fiecare parte implicată trebuie să își cunoască obligațiile”, a mai declarat ministrul Lucian Bode.

Câteva sute de îngrijitoare românce au plecat în Austria la sfârșitul lunii martie



Amintim, în acest context, că la sfârșitul lunii martie au plecat spre Austria câteva sute de îngrijitoare din România. Pentru ele au fost puse la dispoziție două zboruri charter de la Timișoara spre Viena.

Peste 33.000 de persoane din Austria au nevoie de îngrijire 24 de ore din 24, iar o parte dintre cei care îi îngrijesc sunt români. Din cauza pandemiei de coronavirus, aceștia s-au reîntors în țară, dar acum se caută variante pentru ei să revină la muncă, una dintre soluții fiind cea a ”coridorului feroviar” negociar de autoritățile austriece cu Ungaria și România.