Ministrul Transporturilor, despre situația de la metrou: Există varianta reducerii de personal sau cea în care compania va intra în insolvență. Cheltuielile sariale în ultimii ani s-au triplat (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, spune că situația de la metrou este una dintre prioritățile mandatului său, iar variantele care există în acest moment sunt cea a reducerii de personal sau a intrării în insolvență a companiei.

În ultimii trei ani, cheltuielile salariale de la Metrorex s-au triplat, spune oficialul guvernamental.

”Eu și conducerea Metrorex suntem obligați să acționăm pentru a apăra interesul public și al companiei, nu interese private.

E un șantaj. E un obiect de ordine publică. «Ori faceți ca noi și ne lăsați imperiul subteran din care ne tragem bani, ori oprim transportul». Sub șantajul ăsta au stat mulți miniștrii ai Transporturilor.

E mandatul pe care mi l-am asumat: de respect și de nenegociere a legii.

Cheltuielile sariale în ultimii ani s-au triplat. De la 300 de milioane au ajuns la 900 de milioane de lei”, a declarat Cătălin Drulă, luni seară, la Digi 24.

Ministrul Transporturilor spune că, eventual, creșterea salarială pe care o doresc cei de la Metrorex poate să fie eșalonată.Ce program au magazinele Kaufland în perioada restricțiilor

”Am vorbit cu unii angajați. În an de pandemie nu se aștepta nimeni să aibă această creștere. Această creștere poate fi eventual acordată eșalonat. Mai există varianta reducerii de personal, sau compania, varianta cea mai neplăcută, va intra în insolvență. Nu cred că-și dorește nimeni asta, dar este o variantă”, a mai spus Cătălin Drulă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.