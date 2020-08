Ministrul Transporturilor: „Eu mă feresc să mai fac anunţuri pe seama Magistralei M5”

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a devenit precaut și recunoaște că se fereşte să mai avanseze o dată pentru darea în circulaţie a metroului pe Magistrala M5, spunând că a primit „tot felul de explicaţii" pentru întârziere de la companiile implicate.

„Eu mă feresc să mai fac anunţuri pe seama Magistralei M5, Drumul Taberei, cu cele zece staţii, pentru că, în momentul când am preluat mandatul, am considerat unul dintre cele mai importante obiective de investiţii pe care noi le derulăm, prin compania Metrorex. Şi astăzi spun că e unul din cele mai importante obiective de investiţii din Bucureşti, nu doar ca valoare, ci ca şi importanţă pentru cetăţeni. Şi atunci, preocupat fiind ca acest obiectiv să fie finalizat cât mai repede, după câteva săptămâni de analiză cu toate companiile implicate în cele trei contracte - de structură, respectiv finisaje, semnalizări - am ajuns la concluzia, au ajuns la concluzia că 30 iunie este termenul pe care şi-l pot asuma împreună cu managementul companiei Metrorex. Şi l-au asumat şi nu l-au respectat”, a declarat Lucian Bode, marţi seară, la Digi 24.

Pretexte și întârzieri

Companiile au venit cu tot felul de explicații, două dintre ele plauzibile. „Promitacii din noiembrie 2019 s-au transformat în explitaci. Explicau cum nu se poate, atunci (la vizita din 22 iunie, n.red.) au spus două lucruri: la centrala de ventilație de la Piața Moghioroș, una din cele șase centrale de pe magistrală, când au început lucrările au apărut probleme cu apele din infiltrații. Mi-au explicat că, dacă măresc ritmul, riscă să compromită și mai mult termenul de finalizare. Mai mult, am avut neșansa ca doi angajați care lucrau la respectiva centrală să fie depistați cu coronavirus și 64-65 de angajați au fost trimiși în izolare, două săptămâni”.

Ministrul a mai spus că a avut „neplăcuta surpriză” ca din cei 25 de membri ai comisiei de recepție să lipsească reprezentantul Primăriei Capitalei. „Chiar nu vreau să politizez absolut deloc această investiție”, a subliniat el. „Evident că putem, n-o să așteptăm noi după reprezentantul Primăriei. Eu am tratat această investiție ca pentru toți bucureștenii, nu ca pentru un partid politic sau altul. (...) Specialiștii spun că, în luna septembrie, noi putem să finalizăm toate aceste teste și în luna septembrie să avem posibilitatea să circulăm cu trenul pe cele 10 stații de pe Magistrala M5”, a afirmat ministrul Transporturilor.

El a dezvăluit că are de gând să poarte o discuție „cât se poate de normală și de civilizată cu Gabriela Firea. „Fac un apel public să sprijine toate activitățile care să ducă la darea în trafic, cu călători, a magistralei de metrou M5”, a spus ministrul.