Scandal în direct: Ministrul Transporturilor l-a amenințat pe Silviu Mănăstire că îl dă în judecată. Totul, după dezvăluirile despre un caz de corupție privind achiziția de avioane Boeing (VIDEO)

Jurnalistul Silviu Mănăstire a publicat marți, în emisiunea ”Dosar de politician”, un document de la Parchetul General care arată faptul că procurorii anchetează o afacere de corupție în care este vizată achiziția a două avioane Boeing, pentru suma de 100 de milioane de dolari. Totul s-ar fi întâmplat în anul 2017, în timpul primului mandat de ministru al Transporturilor al lui Răzvan Cuc.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii, ministrul Răzvan Cuc a susșinut că nu există nicio legătură între numele său și achiziția de aeronave.

„În 2017 a fost o procedură prin care compania TAROM a făcut o cercetare de piață cu privire la aeronavele noi care erau disponibile în acel moment pe piață. În urma cercetării, managementul și Consiliul de Administrație au decis să demareze procedura de achiziție pentru aeronavele pe care le tot promovați dumneavoastră la televizor. Nu îmi dau seama de unde este această alipire între mine și achiziția de aeronave. Le-a cumpărat ministrul Transporturilor, Cuc? Nu”, a declarat Răzvan Cuc.

De asemenea, ministrul i-a spus moderatorului Silviu Mănăstire că îl va da în judecată.

"Văd că îmi alipiți numele de tot felul de fapte de corupție Ceea ce faceți dumneavoastră este un proces continuu de defăimare. Pentru asta, cred că cel mai bine, o să ne întâlnim și noi în instanță”, a spus ministrul.

Pe de altă parte, jurnalistul a subliniat că nu a afirmat în niciun moment că Răzvan Cuc este implicat în acest caz.

Întreaga discuție dintre cei doi poate fi urmărită în videoclipul de mai jos:

