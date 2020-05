Ministrul Transporturilor, Lucian Bode: "Am dat drumul la primele zboruri spre Iaşi, spre Cluj, spre Timişoara, spre Oradea"

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni seară că zborurile interne au fost reluate, astfel, după ce au fost ridicate anumite restricţii, au fost transportați pe 20 de zboruri un număr de 1.797 de pasageri. Totodată minisrul Transporturilor a declarat că sectorul de transport aerian a fost unul dintre cele mai afectate, la nivel mondial de pandemia de COVID-19.

''Cel mai afectat sector de transport persoane a fost sectorul de transport aerian, nu doar în România. Peste 95% din zboruri au fost anulate. Dacă anul trecut media zilnică a pasagerilor transportaţi pe toate aeroporturile din România era de 63.000, astăzi, după ce am ridicat anumite restricţii, am transportat pe 20 de zboruri 1.797 de pasageri, deci sub 2.000, în raport cu 63.000 cât era media zilnică anul trecut. Astăzi am reluat zborurile interne. De altfel, zborurile interne nu au fost suspendate prin efectul unei reglementări în ordonanţa militară. Ele s-au redus din lipsă de pasageri şi iată că astăzi am dat drumul la primele zboruri spre Iaşi, spre Cluj, spre Timişoara, spre Oradea. Am avut primele zboruri în stare de alertă, după ce în urmă cu aproape două luni toate cursele interne au fost suspendate", a afirmat Bode, la Digi 24.

În ceea ce privește zborurile internaționale, ministrul Transporturilor a precizat că acestea sunt suspendate timp de 14 către li dinspre ţările considerate a fi în zone roşii.

"În continuare, zborurile internaţionale către şi dinspre ţările considerate a fi în zone roşii sunt suspendate pentru 14 zile”, a explicat ministrul Transporturilor.

Cu toate acestea, Lucian Bode a precizat că sunt curse charter pentru muncitorii sezonieri, zboruri umanitare sau pentru urgenţe medicale.

“Dar în această perioadă noi efectuăm zboruri charter pentru muncitorii sezonieri - sigur cunoaşteţi procedura, avem un ordin de ministru foarte clar cum se realizează aceste zboruri charter -, zboruri umanitare, zboruri pentru urgenţe medicale şi cunoaştem situaţia românilor din Italia, din Spania, din Germania. Sunt solicitări adresate companiei TAROM, de exemplu. Cu aprobarea Ministerului Afacerilor Interne şi, bineînţeles, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe, aceste zboruri se pot realiza. Dar noi, până în 1 iunie, când am introdus menţinerea măsurii suspendării, practic nu zburăm internaţional către aceste destinaţii. Se zboară şi în acest moment către Atena, către Stockholm, Oslo, destinaţii care nu sunt în zona roşie", a explicat Bode.