Ministrul Transporturilor, Lucian Bode: "Am reușit în 12 luni de guvernare să modernizăm peste 350 de km de rețea de drumuri, din care 90 de KM de autostradă nou-construiți"

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat cu ocazia participării sale, alături de premierul Ludovic Orban la recepția lucrărilor de modernizare DN5 București - Adunații Copăceni, județul Giurgiu, că acest obiectiv a fost întârziat foarte mult din cauza mai multor probleme tehnice. Acesta a subliniat că abia în august 2018 au fost înaintate soluții tehnice, pentru un proiect început practic în 2015.

“Recepționăm un obiectiv care practic trebuia finalizat acum patru ani, în urma unui contract relicitat în anul 2014 și cu ordin de începere a lucrărilor în 2015. Așa cum a fost prezentat aici, acest contract a implicat lucrări de modernizare și de lărgire a sectoarelor deteriorate din DN5. Ca urmare a traficului intens, lucrări la patru poduri...proiectarea, obținerea avizelor și execuția variantei provizorii de circulație peste râul Argeș au fost foarte mult întârziate față de programul inițial. Soluția tehnică a fost livrată abia în luna august anului 2018 ceea ce a amânat și mai mult finalizarea lucrărilor conform contractului.

Pe parcursul derulării proiectului au fost îregistrate extrem de multe blocaje, probleme cu exproprierile, cu relocările de utilități, lucrări de mutare, protejarea utilităților fiind foarte mult întârziate și de faptul că unul dintre subcontractori de utilități a intrat în faliment, exact în perioada executării contractului.

Vreau să fie limpede pentru toată lumea, am preluat acest proiect în noiembrie 2019, la un stadiu fizic de 80% și la unul financiar de 60%, iar astăzi, iată, reușim să recepționăm acest obiectiv”, a explicat ministrul.

Acesta a dat asigurări că în 12 lunid e guvernare liberală, a fost schimbat radical modul de lucru pentru implementarea proiectelor de infrastructură rutieră. Pe parcursul guvernării liberale au fost modernizați peste 350 de km de rețea de drumuri, din care 90 de km de autostradă nou-construiți.

“Am schimbat total modul de lucru în ele 12 luni de guvernare în ceea ce privește monitorizarea proiectelor care se face în mod activ în teren. Avem organizate ședințe săptămânale cu antreprenorii pentru a identifica problemele și soluționarea rapidă, pregătim măsuri de creștere a capacității adminsitrative, singura modalitate care ne garantează că proiectele vor fi implementate profesionist și la termen. Rezultatele le putem vedea cu toții în sectorul infrastructuii rutiere de transport: am reușit în 12 luni de guvernare să modernizăm peste 350 de km de rețea de drumuri, din care 90 de KM de autostradă nou-construiți, până la finalul anului vor fi dați în trafic, în guvernarea Ludovic Orban.

Peste 180 km de autostrăzi, drum expres, variantă ocolitoare, drumuri naționale pentru care am emis ordinul de începere a lucrărilor, efectiv au început lucrările în acest an și peste 440 de km de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare, drumuri naționale pentru care am semnat contractele de execuție în acest an”, a mai precizat ministrul Transporturilor Lucian Bode.