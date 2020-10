Ministrul Transporturilor: Până la sfârșitul anului începem lucrările la cele trei tronsoane ale autostrăzii de centură a Bucureștiului

Lucian Bode, Ministrul Transporturilor, a declarat, miercuri, că lucrările pentru toate cele trei tronsoane (52 de kilometri) ale autostrăzii de centură a Bucureştiului, inelul de sud, vor începe până la sfârșitul lunii.

„Pe Tronsonul 2 astăzi s-a semnat autorizaţia de construire, mâine vom emite ordinul de începere pentru diferenţa de 14,6 km. Aşadar, lucrările pe Tronsonul 2, pe întreaga secţiune 2, pe cele două tronsoane, se pot derula conform contractului. În ceea ce priveşte Tronsonul 1, aici avem autorizat proiectul depus. El va fi evaluat în CT-ul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi vom emite ordinul de începere a lucrărilor undeva la mijlocul lunii noiembrie, cel mai târziu la sfârşitul lunii în noiembrie acest an.

Pentru Tronsonul 3 proiectul tehnic înregistrat întârzie, el trebuia să fie depus în luna mai, a primit acea extensie de şase luni, a depăşit acea extensie, am aplicat penalitatea de un milion către antreprenor, aşteptăm în următoarele două, trei săptămâni să se predea documentaţia şi să îşi urmeze cursul de avizare, astfel încât noi ne propunem ca până la sfârşitul anului să dăm ordinul de începere şi pentru Tronsonul numărul 3, pentru toate cele trei tronsoane, vorbesc de 52 de km – Autostrada de Centură a Bucureştiului, inelul de sud”, a menționat Bode în şedinţa de guvern.

Lucian Bode, despre Inelul de Centură al Capitalei

Zilele trecute, Lucian Bode preciza că, până în 2023, Inelul de Centură al Bucureștiului va fi finalizat, ca parte componentă a Coridorului principal pan-european Constanța – București – Pitești – Sibiu – Nădlac.

„Inelul de Centură al Capitalei are 102 km, cu cele două sectoare. Sectorul de sud, cu trei tronsoane, are 52 km. În această perioadă, tronsonul I are termen de predare a proiectului tehnic şi vom emite termenul de începere a lucrărilor până la sfârşitul anului. La tronsonul II am început lucrările pe o secţiune şi vom da ordine de începere şi pe diferenţa de 14 km.

În ceea ce priveşte Sectorul de nord, cu cei 50 de km, avem un tronson pentru care am semnat contractul de proiectare şi execuţie şi trei tronsoane licitate, dar care se află în perioada de contestaţii, din păcate. Noi ne-am propus ca, până în 2023, Inelul de Centură al Bucureştiului să fie finalizat ca parte componentă a Constanța – București – Pitești – Sibiu – Nădlac", a mai punctat Lucian Bode.

La mijlocul acestei luni, ministrul Transporturilor declara că România are nevoie de aproximativ 72,4 miliarde de euro pentru a implementa toate proiectele de infrastructură, banii urmând a veni din bugetul de stat, din fondurile europene și din împrumuturi.