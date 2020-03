Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, miercuri, în cadrul emisiunii "Se întâmplă acum" de pe B1 TV, că dosarul penal pe care Sebastian Cucoș îl are la Parchet,după violențele de la protestul Diastorei din 10 August 2018, nu va fi afectat de trecerea acestuia în rezervă.

“A fost o decizie pe care am luat-o în baza concluziilor Comisiei Centrale de Expertiză Medico-Militară de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și am ținut cont de solicitarea fostului inspector general al Jandarmeriei Române, colonel Sebastian Cucoș. Începând cu data de astăzi, 4 martie, dânsul este trecut în rezervă.

Dosarul penal al domnului Cucoș merge mai departe. Ce are dânsul, pe partea penală, la Parchet nu este afectat de trecerea sa în rezervă”, a declarat ministrul Marcel Vela.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.