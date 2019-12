Ziua de 2 ianuarie va fi în cursul saptamanii, joia.

Însă, dacă Guvernul va decide să declare libera si ziua de vineri, 3 ianuarie, românii ar putea începe noul an cu o minivacnţă de 5 zile.

Şi ziua de 1 martie ar putea deveni una liberă. Martisorul a fost acceptat în lista de patrimoniu UNESCO.

