Acuzaţii grave pentru un bărbat de 38 de ani din Câmpulung Muscel.

Individul a abordat în centrul orașului o fetiță de 9 ani, care mergea la școală, și a început să o atingă într-un mod nepotrivit.

ROMÂNIA, ÎN LACRIMI: FLORIN PIERSIC JR., MESAJ DESPRE MOARTEA TATĂLUI SĂU ...E EXTREM DE DUREROS

S-a întâmplat înainte ca micuța să ajungă la orele de curs. Bărbatul s-a apropiat de copila de 9 ani şi a înceupt să o pipăie.

Speriată, copila a început să strige după ajutor, un agent de pază al unui hotel a auzit-o și i-a sărit imediat în ajutor.

ULTIMA ORĂ! "ALEXANDRA MĂCEȘANU TRĂIEȘTE. PROBELE VOR TRIMITE ANUMITE PERSOANE LA PUȘCĂRIE". ANUNȚUL FĂCUT DE FAMILIA TINEREI (GALERIE FOTO)

Între timp, individul a reușit să fugă, dar părinții, împreună cu minoră, au mers la poliție și au depus plângere.

Suspectul a fost găsit în scurt timp şi încătușat.Bărbatul are antecedente.

NUNTA ANULUI ÎN ROMÂNIA! SIMONA HALEP A FOST DATĂ DE GOL! ALESUL ESTE CELEBRUL MILIONAR

În anul 2017 a fost cercetat după ce a fost acuzat că ar fi pipăit doi băieți, unul de 8 și altul de 9 ani. Din lipsă de probe, dosarul a fost clasat. Omul, necăsătorit, locuiește in Bughea împreună cu mama sa vitrega.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, acesta a fost reținut pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, după care a fost prezentat instanței, care a dispus arestarea preventivă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.