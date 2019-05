MINUTA condamnării lui Liviu Dragnea, condamnat definitiv în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat, luni, la 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive din de la DGASPC Teleorman.

Decizia a fost luată cu majoritate și este definitivă.

Restul inculpaților din dosar au primit achitări pentru abuz în serviciu, condamnări cu suspendare pentru fals intelectual. Bombonica Prodana a fost achitată definitiv. (Detalii AICI)

Condamnarea lui Dragnea vine după ce PSD a pierdut alegerile europarlamentare 2019. REZULTATE după numărarea a peste 99% dintre voturi: PNL - 26,83%, PSD - 23.42%, USR-PLUS - 21.29%. PMP intră în P.E. ALDE nu intră în Parlamentul European (VIDEO)

Iată minuta judecătorilor de la ICCJ în dosarul lui Liviu Dragnea.

2401/1/2018 - I. Admite apelurile declarate de inculpaţii Şefu Olguţa, Marica Valentina Mirela, Balaban Constantin Claudiu, Gheorghe Nicuşor, Botorogeanu Adriana, Miloş (fostă Ogrinja, fostă Drăghici) Rodica, Marineci Ionel, Alesu Floarea şi Dragnea Nicolae Liviu împotriva sentinţei penale nr. 377 din 21 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală în dosarul nr.2628/1/2016. Extinde efectele apelurilor şi cu privire la intimatele inculpate Prodana (fostă Dragnea) Bombonica şi Stoica Anisa Niculina. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată, sub aspectul laturii penale şi laturii civile cu privire la inculpaţii Şefu Olguţa, Marica Valentina Mirela, Balaban Constantin Claudiu, Gheorghe Nicuşor, Botorogeanu Adriana, Miloş (fostă Ogrinja, fostă Drăghici) Rodica, Marineci Ionel, Prodana (fostă Dragnea) Bombonica şi numai sub aspectul laturii civile cu privire la inculpaţii Alesu Floarea, Dragnea Nicolae Liviu şi Stoica Anisa Niculina şi, rejudecând:

1. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969 aplicată inculpatei Şefu Olguţa, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor: - 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969; - 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 din Codul penal. a) În temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatei Şefu Olguţa pentru infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. b) În baza art. 81 din Codul penal din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatei Şefu Olguţa prin sentinţa penală apelată pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, pe o durată de 3 ani, reprezentând termen de încercare, în condiţiile art. 82 din Codul penal din 1969. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiei art. 83 din Codul penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate. În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatei prin sentinţa penală apelată.

2. În temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatei Marica Valentina Mirela pentru infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 132 din Legea nr.7 8/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal.

3. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969 aplicată inculpatului Balaban Constantin Claudiu, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor: - 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 5 din Codul penal şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969; - 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. a) În temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatului Balaban Constantin Claudiu pentru infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. b) În baza art. 81 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului Balaban Constantin Claudiu prin sentinţa penală apelată pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, pe o durată de 3 ani, reprezentând termen de încercare, în condiţiile art. 82 din Codul penal din 1969. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiei art. 83 din Codul penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate. În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului prin sentinţa penală apelată.

4. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare aplicată inculpatului Gheorghe Nicuşor în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor: - 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 74 alin. 2 - art. 76 alin.1 lit. d din Codul penal din 1969, art. 5 din Codul penal şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală; - 3 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 74 alin. 2 - art. 76 alin. 1 lit. e din Codul penal din 1969, art. 5 din Codul penal şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală. a) În temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatului Gheorghe Nicuşor pentru infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. b) În baza art. 81 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 luni închisoare aplicată inculpatului Gheorghe Nicuşor prin sentinţa penală apelată pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 74 alin. 2 - art. 76 alin. 1 lit. e din Codul penal din 1969, art. 5 din Codul penal şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, pe o durată de 2 ani şi 3 luni, reprezentând termen de încercare, în condiţiile art. 82 din Codul penal din 1969. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiei art. 83 din Codul penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate. În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului prin sentinţa penală apelată.

5. Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 861, art. 863 alin.1 şi 3 şi art. 864 din Codul penal din 1969 şi, în baza art. 81 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicată inculpatei Botorogeanu Adriana prin sentinţa penală apelată, pe o durată de 4 ani, reprezentând termen de încercare, în condiţiile art. 82 din Codul penal din 1969. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate. În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatei prin sentinţa penală apelată.

6. Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 861, art. 863 alin.1 şi art. 864 din Codul penal din 1969 şi, în baza art. 81 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatei Miloş (fostă Ogrinja, fostă Drăghici) Rodica prin sentinţa penală apelată, pe o durată de 5 ani, reprezentând termen de încercare, în condiţiile art. 82 din Codul penal din 1969. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate. În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatei prin sentinţa penală apelată.

7. Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 861, art. 863 alin.1 şi art. 864 din Codul penal din 1969 şi, în baza art. 81 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Marineci Ionel prin sentinţa penală apelată, pe o durată de 5 ani, reprezentând termen de încercare, în condiţiile art. 82 din Codul penal din 1969. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate. În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului prin sentinţa penală apelată.

8. Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin.1 lit. h din Codul de procedură penală, cu referire la art.741 din Codul penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal, privind încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei Prodana (fostă Dragnea) Bombonica şi, în baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatei Prodana (fostă Dragnea) Bombonica pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal.

9. Înlătură obligarea inculpaţilor ?efu Olgu?a, Marica Valentina Mirela, Balaban Constantin Claudiu, Gheorghe Nicu?or şi Prodana (fostă Dragnea) Bombonica la plata despăgubirilor civile, către partea civilă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi, în baza art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă cu privire la aceştia.

Admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi obligă inculpaţii, după cum urmează:

- inculpatul Marineci Ionel în solidar cu inculpata Botorogeanu Adriana la plata sumei de 634 lei, reprezentând despăgubiri civile cu titlu de daune materiale (drepturi salariale încasate necuvenit de către inculpata Botorogeanu Adriana).

- inculpata Milo? (fostă Ogrinja, fostă Drăghici) Rodica în solidar cu inculpata Botorogeanu Adriana la plata sumei de 5.617 lei, reprezentând despăgubiri civile cu titlu de daune materiale (drepturi salariale încasate necuvenit de către inculpata Botorogeanu Adriana).

- inculpata Milo? (fostă Ogrinja, fostă Drăghici) Rodica în solidar cu inculpata Stoica Anisa Niculina la plata sumei de 460 lei, reprezentând despăgubiri civile cu titlu de daune materiale (drepturi salariale încasate necuvenit de către inculpata Stoica Anisa Niculina).

- inculpaţii Alesu Floarea, Dragnea Nicolae Liviu şi Botorogeanu Adriana, în solidar, la plata sumei de 60.205 lei, reprezentând despăgubiri civile cu titlu de daune materiale (drepturi salariale încasate necuvenit de către inculpata Botorogeanu Adriana).

- inculpaţii Alesu Floarea, Dragnea Nicolae Liviu şi Stoica Anisa Niculina, în solidar, la plata sumei de 23.445 lei, reprezentând despăgubiri civile cu titlu de daune materiale (drepturi salariale încasate necuvenit de către inculpata Stoica Anisa Niculina).

Constată că, din suma de 108.612 lei, reprezentând despăgubiri civile cu titlu de daune materiale cu care s-a constituit parte civilă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, a fost achitată suma de 34.339 lei de către inculpata Prodana (fostă Dragnea) Bombonica.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentin?ei atacate care nu contravin prezentei decizii penale.

II. Respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie.

Cheltuielile judiciare determinate de soluţionarea apelurilor rămân în sarcina statului. Onorariul apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru apelanta inculpată Miloş (fostă Ogrinja, fostă Drăghici) Rodica şi intimata inculpată Stoica Anisa Niculina, în sumă de câte 1253 lei, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Onorariul parţial cuvenit apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru apelanţii inculpaţi Şefu Olguţa, Marica Valentina Mirela, Balaban Constantin Claudiu, Gheorghe Nicuşor, Botorogeanu Adriana, Marineci Ionel, Alesu Floarea şi Dragnea Nicolae Liviu şi pentru intimata inculpată Prodana (fostă Dragnea) Bombonica, în sumă de câte 313 lei, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27 mai 2019.

Opinie separată:

În sensul admiterii apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie şi inculpaţii Alesu Floarea, Balaban Constantin Claudiu, Botorogeanu Adriana, Dragnea Nicolae Liviu, Gheorghe Nicuşor, Marica Valentina-Mirela, Marineci Ionel, Miloş (fostă Ogrinja, fostă Drăghici) Rodica, Şefu Olguţa împotriva sentin?ei penale nr. 377 din data de 21 iunie 2018 pronunţată de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Sec?ia penală, în dosarul nr.2628/1/2016, extinderii efectelor apelurilor inculpaţilor şi cu privire la inculpaţii Prodana (fostă Dragnea) Bombonica şi Stoica Anisa Niculina şi desfiinţării sentinţei penale apelate, integral, şi trimiterii cauzei la Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru rejudecare de către un complet specializat, conform dispoziţiilor art.29 din Legea nr.78/2000.