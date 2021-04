Miracol la Brașov. O fetiță de doi, readusă la viață, după două ore de când a fost scosă dintr-un pârâu (VIDEO)

Miracol medical la Braşov. Inima unei fetițe de doi ani a reînceput să bată după după ce fusese declarată decedată. Copila a căzut într-un pârâu și a fost scoasă din apă fără semne vitale. Speciliştii SMURD au demarat manevrele de resuscitare imediat ce au ajuns la faţa locului și au continuat timp de două ore. Tocmai când se pregăteau să constate decesul, salavatorii au observat uimiți că fetiței îi revenise pulsul.

Ambulanță SMURD a luat o pe copila și a dus o de urgență la cel mai apropiat spital. Micuța rămâne internată pe Secția de Terapie Intensivă, în stare gravă.

