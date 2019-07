MIRACOL SAU BLESTEM?! „Sângele de aur”, cea mai RARĂ grupă de SÂNGE din lume. VEZI AICI dacă și tu te afli printre ACEȘTI OAMENI

„Sângele de aur” este cea mai rară grupă de sânge din lume.

În toată lumea există puțin peste 40 de persoane care au această grupă de sânge, informează Rador.

Cei care dețin această grupă au puterea de a salva mii de vieți. Citeste in continuare pentru a afla daca esti si tu unul dintre acesti oameni.

In ultimii 50 de ani, cercetatorii au descoperit in jur de 40 de persoane in intreaga lume care au o particularitate a sangelui cu potential urias de a salva vieti, de aceea a fost numit „sangele de aur”.

Cum este sa ai una dintre cele mai rare grupe de sange din lume? Dar ce se intampla daca ai nevoie de o transfuzie?

Celulele rosii ale sangelui uman, hematiile, transporta oxigenul la nivelul intregului organism. Daca pierdem mult sange in timpul unei operatii sau intr-un accident, avem nevoie rapida de transfuzie. Ar fi usor daca toti am avea acelasi tip de sange, dar nu este asa.

Pe suprafata hematiilor se regasesc 342 de antigeni – molecule capabile sa stimuleze productia de anticorpi. Prezenta sau absenta anumitor antigeni stabileste grupa de sange a unei persoane.

Circa 160 din cei 342 de antigeni ai unei grupe de sange se regasesc la majoritatea oamenilor. Daca iti lipseste un antigen pe care 99% dintre oameni il au, grupa ta e considerata rara, dar daca ai un antigen pe care 99% din oameni nu il au, atunci grupa ta este foarte rara.

Lipsa unui antigen foarte comun stabileste caracterul negativ al unei grupe de sange. Daca primesti sange de la un donator cu aceeasi grupa, dar cu Rh pozitiv, anticorpii tai vor reactiona la celulele incompatibile si transfuzia poate fi fatala.

Exista 35 de categorii ale grupelor de sange, stabilite in functie de genele care contin informatia producerii de antigeni pentru fiecare dintre ele. Majoritatea celor 342 de antigeni mentionati mai sus face parte dintr-unul din aceste sisteme.

Sistemul Rh (cunoscut si ca Rhesus) este cel mai cuprinzator, continand 61 de antigeni. Cel mai important antigen Rh este antigenul D si acesta lipseste la circa 15% din populatia caucaziana. Aceasta caracteristica este cunoscuta sub numele de Rh negativ.

Doar 43 de oameni din intreaga lume au Rh nul

Pentru ca foarte putini oameni au particularitati deosebite ale sangelui, el nu este necesar atat de des. Dar atunci cand este nevoie de el, gasirea unui donator pentru pacientul aflat in pericol este o cursa contra cronometru si gasirea lui poate presupune un efort international.

Si asta pentru ca exista persoane carora le lipsesc toti cei 61 de antigeni din sistemul Rh, iar particularitatea a fost numita Rh nul, unul dintre cele mai rare tipuri de sange din lume si o descoperire fenomenala pentru hematologie.

Prima persoana depistata cu aceasta caracteristica a fost o aborigena din Australia, in 1961. La acea vreme, medicii considerau ca un embrion cu acest tip de sange nu ar fi avut nicio sansa de supravietuire, cu atat mai putin sansa de a atinge varsta adulta. Si totusi, pana in 2010, au fost descoperite 43 de persoane pe tot globul cu Rh nul.

Cercetatorii au inca de deslusit multe mistere al acestui complex sistem Rh si donatorii sunt foarte cautati. Sangele cu Rh nul este considerat universal compatibil cu toate grupele care au particularitati deosebite ale Rh-ului negativ, asadar potentialul sau de a salva vieti este enorm. Medicii sunt insa rezervati in a efectua transfuzii cu acest sange si o fac numai in cazuri extreme, cand viata pacientilor este in pericol, pentru ca o data administrat este foarte greu de gasit ulterior. In situatia inversa, in care o persoana cu Rh nul are nevoie de o transfuzie, aceasta poate fi facuta doar cu sange identic, ceea ce o face dependenta de cei 43 de oameni care ar putea-o ajuta. Si cum acestia nu sunt foarte aproape unii de altii (Brazilia, China, Japonia, Statele Unite, Irlanda), iar trimiterea de sange dintr-o tara in alta este un cosmar birocratic, cea mai sigura metoda este donarea periodica de sange pentru propria nevoie.