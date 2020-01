Mircea Beuran a fost demis din funcția de preşedinte al Comisiei de chirurgie generală a Ministerului Sănătăţii (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Victor Costache, a anunțat, marți, că medicul Mircea Beuran a fost demis și din funcția de preşedinte al Comisiei de chirurgie generală a Ministerului Sănătăţii. Asta după ce chirurgul fusese demis, luni, din funcția de șef de secție de la Spitalul Floreasca.

"Domnul profesor Beuran a fost demis ieri de către domnul manager, iar noi l-am demis din funcţia de preşedinte al Comisiei Ministerului Sănătăţii de chirurgie generală", a anunțat Victor Costache, într-o conferință de presă.

Ministrul Sănătății a prezentat, marți, concluziile raportului Corpului de control la Spitalul Floreasca, acolo unde o pacientă a murit dupa ce a ars pe masa de operație. Potrivit ministrului Victor Costache, medicii au încălcat reguli elementare. Biocidul folosit a fost unul gresit. În plus, dupa incendiu a intervenit un medic rezident în locul celui de gardă. Mai mult, pe fișă era indicată o alergie la iod a pacientei, fără ca aceasta să fie cu adevărat testată. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.