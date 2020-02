Mircea Beuran, adus vineri în fața judecătorilor. Chirurgul de la Spitalul Floreasca ar fi primit 10.000 de euro mită

Chirurgul Mircea Beuran, șeful echipei de medici care a desfășurat operația de la Spitalul Clinic de Urgență București - în timpul căreia o femeie a fost curpinsă de flăcări, va fi adus vineri în fața judecătorilor de la Tribunalul București.

DNA anunța joi că Mircea Beuran a fost reținut timp 24 de ore pentru luare de mită. Potrivit procurorilor, în calitatea sa de președinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, șef al Disciplinei Chirurgie Generală, conducător de Doctorat și profesor universitar chirurgie generală în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Mircea Beuran ar fi primit, la finalul anului 2018, suma de 10.000 euro pentru a propune în cadrul Universității scoaterea la concurs a unui post de asistent universitar, cât și pentru a asigura câștigarea acestui concurs de către medicul de la care a primit banii.

Este vorba despre un medic care are calitatea de martor în acest dosar.

